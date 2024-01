Deux recrues arrivent au LOSC, nouveau rebondissement pour Atal à Nice, Habib Diallo de retour en L1 ?

Zapping But! Football Club LOSC : le palmarès complet des Dogues

Le LOSC et l’OGC Nice grands gagnants de la CAN, l’OL récupère tout le monde

Huit nations parmi lesquelles l’Algérie, la Tunisie ou encore le Ghana éliminés de la CAN, c’est plutôt une bonne nouvelle pour les clubs de Ligue 1 qui vont commencer à récupérer leurs joueurs au plus tard en début de la semaine prochaine.

Si le LOSC et l’OGC Nice – qui récupèrent deux joueurs chacun (Bentaleb et Ounas pour les Dogues, Atal et Boudaoui pour les Aiglons) sont les grands gagnants de cette première phase de CAN, d’autres ne sont pas à plaindre.

Du côté de l’OL (Nuamah), du FC Lorient (Talbi), du FC Metz (van den Kherkof), du Havre (Ayew) ou du RC Lens (Abdul Samed), on va récupérer quelques tauliers alors que Rennes va enfin pouvoir finaliser la signature d’Alidu Seidu (Clermont). Notons que Lyon a récupéré tous ses joueurs dans la compétition puisque Mama Baldé revient également.

LOSC : Musa et Morais en approche

Le LOSC avance sur plusieurs fronts au Portugal. Selon le journaliste Bruno Andrade (UOL Esporte), les Dogues sont même sur le point de finaliser deux renforts en attaque en provenance de D1 portugaise. Ces dernières heures, les négociations entre Lille et Benfica se sont accélérées pour le croate Petar Musa (25 ans) en prêt avec option d’achat et le club nordiste serait sur le point de finaliser la venue de l’attaquant portugais Tiago Morais (Boavista, 20 ans) pour 4 M€.

OGC Nice : le Gym diffère le retour d'Atal

"Quand il reviendra, sa suspension sera terminée, il sera à disposition" : Francesco Farioli a ouvert la porte d'un retour pour Youcef Atal. Mais selon RMC, les chances de revoir l'Algérien porter à nouveau le maillot des Aiglons sont mines. Le club espère le faire partir avant la fin du Mercato, un départ qu'il a anticipé avec l'arrivée de Valentin Rosier. Éliminé de la CAN, Atal n’est pas attendu à Nice au même moment que son coéquipier Hicham Boudaoui. "Youcef, d’un commun accord avec le club, reviendra lundi, Boudaoui ce soir (jeudi) et jouera peut-être le match de Metz", a reconnu Francesco Farioli. Si l'Italien a ajouté qu'Atal "a droit à quelques jours de repos en plus", il semble bel et bien indésirable à Nice.

Et aussi...

Lille, Lorient et Strasbourg sur Habib Diallo ?

Parti l’été dernier à Al-Shabab, Habib Diallo (ex-RC Strasbourg, 28 ans) pourrait bien revenir en Ligue 1 cet hiver sur la base d’un prêt sec de six mois. C’est en tout cas ce que le Sénégalais espère selon Foot Mercato, qui cite le LOSC, le FC Lorient… et le RCSA comme options. Les trois clubs auraient pris des renseignements. Le club saoudien ne fera pas de cadeaux.

RC Strasbourg : Doukouré et Gameiro out plusieurs semaines !

Mauvaise nouvelle pour Patrick Vieira. Le coach du RC Strasbourg devra ,ncore composer sans Ismaël Doukouré pendant trois ou quatre semaines à cause d'une blessure à la cheville. Kévin Gameiro, victime d’une petite élongation à l’entraînement, sera quant à lui absent au moins deux semaines.

Montpellier bloque Jullien

Réduit au rang de remplaçant au MHSC cette saison, Christopher Jullien (30 ans) ne quittera pas l’Hérault en janvier comme il l’a expliqué au Midi Libre ce vendredi matin : « Dans toute profession, quand tu vois que tu stagnes, qu’on ne t’utilise pas à ta vraie valeur, il faut voir les options. Je l’avais partagé avec le club, avec le coach. Puis le fait qu’il y ait la CAN, que je retrouve du temps de jeu, que je me plaise bien ici, avec le staff, ces joueurs, avec le président, la direction… Du coup, c’est reparti ! Le club m’a dit qu’il aimerait que je reste. Le plaisir est partagé. »

Une recrue surprise au Toulouse FC ?

Si le Toulouse FC a déjà dépensé un peu plus de 5 M€ cet hiver pour deux renforts (Gboho, Babicka), les Violets n’ont peut-être pas fini leur Mercato d’hiver. Mercredi, face aux partenaires du club, Damien Comolli a en effet confirmé la possibilité d’un coup surprise avant le 1er février. « On est en train de travailler pour voir si on peut faire un transfert entrant supplémentaire », a expliqué le président dans des propos relayés par le site LesViolets.com. Le poste n’est pas précisé pour l’instant…

Girondins : la CAN a flingué une vente essentielle à Bordeaux

Si les Girondins de Bordeaux ont besoin d’argent frais et de ventes cet hiver, le dossier Malcom Bokélé est une vraie épine dans le pied de Gérard Lopez. En effet, le club au scapulaire ambitionnait de vendre le Camerounais en janvier après avoir raté sa cession l’été dernier… Mais son départ à la CAN a ruiné toute option. Le pire est qu’il ne joue pas avec les Lions indomptables.

« C’est une situation compliquée pour le club, qui souhaitait et qui avait besoin de le vendre, et qui comptait, entre autres, sur son départ, pour équilibrer la balance des transferts. Bien sûr, lorsque vous ne jouez pas, ni en championnat, ni en sélection parce que vous êtes dans le groupe de votre pays pour disputer la CAN, il n’y a pas pire comme situation », a commenté l’agent Christophe Hutteau sur France Bleu Gironde.

