Nice a tranché pour Sirigu, autre coup dur pour Spierings à Toulouse, un joker bientôt au LOSC ?

OGC Nice : le Gym va garder Sirigu

S’il était annoncé que l’OGC Nice ne prendrait sa décision que la semaine prochaine pour Salvatore Sirigu, l’ancien gardien du PSG va bel et bien rester sur la Côte d’Azur. L’Equipe croit savoir que l’Italien de 36 ans va se voir proposer un contrat d’un an avec le Gym pour être la doublure de Marcin Bulka. Sortant d’une expérience peu concluante à la Fiorentina, Sirigu était à l’essai depuis plusieurs jours à Nice.

LOSC : les Dogues pensent à un joker

Alors que Paulo Fonseca était présent ce vendredi en conférence de presse à la veille du déplacement à Rennes, il a été demandé à l’entraîneur du LOSC si son club et lui envisageaient de recruter un joker. "Oui, c'est possible. Nous parlons tous les jours (avec Olivier Létang) et avoir la possibilité de prendre un joueur de plus, c'est important », a répondu le technicien portugais.

LOSC : la pelouse saccagée par le rugby, Chevalier préfère en rire !

Questionné sur la Coupe du Monde de rugby, le gardien du LOSC Lucas Chevalier n’a pas manqué de rigoler de l’état de la pelouse de la Decathlon Arena, labourée par le passage des équipes de France et d’Uruguay jeudi soir : « Le Mondial de rugby ? Oui, je regarde. Comme j’ai aussi regardé le match d’hier. J’ai vu aussi l’état de notre terrain… (rires) Je ne sais pas ce qu’il en restera sur les prochains matchs et j’espère que les jardiniers feront du bon boulot. »

Stade Rennais - LOSC : quatre absents chez les Dogues

En conférence de presse hier, Paulo Fonseca a évoqué les blessés du LOSC avant le déplacement à Rennes ce samedi après-midi (17 heures). "Nabil (Bentaleb) a un petit problème au mollet. Je pense que ce n’est pas très grave mais il ne sera pas là. Adam (Ounas) fait un travail spécifique, il ne sera pas là aussi comme Alexsandro (suspendu) et Tiago (Djalo). Pour Adam et Nabil, je pense que ce sera difficile qu’ils soient prêts pour le match de mercredi contre l’Olimpija Ljubljana."

Mais aussi…

AS Monaco : Hütter vise le podium et défend encore Ben Yedder

Dans un entretien à l'AFP, Adi Hütter n’a pas masqué ses ambitions. "Le plus important est de retrouver l'Europe. Le président, la direction sportive, le coach et l'équipe sont alignés, avec un objectif élevé et compliqué : le podium. Au-dessus... Le titre ? Oui, on peut rêver, bien sûr! Parfois, les rêves deviennent réalité. Mais le PSG est quand même très fort !"

L’Autrichien est également revenu sur le cas Wissam Ben Yedder, accusé de viol mais toujours dans son équipe : "Je ne parle que football avec lui, jamais de ses problèmes personnels. Ses performances ne sont pas affectées et son attitude est professionnelle. Il n'y a aucun doute. Je mets les meilleurs sur le terrain. Wissam est l'un des meilleurs. Et je n'ai pas le sentiment que ce sujet soit évoqué dans les vestiaires."

Toulouse : pas de brassard pour Spierings

De retour au Toulouse FC à peine plus de 100 jours après son départ en fin de contrat, Stijn Spierings ne récupèrera pas pour autant son ancien statut de capitaine en Haute-Garonne. Le site LesViolets.com rapporte en effet que le brassard restera pour l’instant au bras de Vincent Sierro, choisi par le nouveau coach en début de saison.

Toulouse : un départ officialisé !

Prêté aux Chamois Niortais lors de la deuxième partie de saison dernière, Junior Flemmings quitte de nouveau Toulouse et rejoint cette fois le club serbe du FK Vozdovak Belgrade dans le cadre d'un prêt d’une saison sans option d’achat.

Et enfin...

Lorient : les supporters des Merlus ne lâchent pas Mendy

S’il est prêt à faire ses débuts du côté du FC Lorient, Benjamin Mendy fait toujours l’objet d’un pressing tout terrain des supporters des Merlus qui ne croit pas en son innocence malgré que la justice anglaise l’a acquitté des accusations de viols dont il faisait l’objet. RMC Sport révèle que le Collectif2Lorient a réalisé une nouvelle campagne d’affichage contre l’ancien Citizen. "Supporters pour la justice", "Victims we believe you", "Mendy dans les bars, malaise à Lorient", peut-on notamment lire dans les rues de la petite ville du Morbihan.

Montpellier : le MHSC privé de son Messi jordanien à Strasbourg

En déplacement sur la pelouse du RC Strasbourg, le MHSC devra faire sans son homme en forme du début de saison à la Meinau. En effet, selon le média ViaOccitanie, Mousa Tamari est rentré blessé de son séjour en sélection de Jordanie. Le « Messi jordanien » souffre des obliques et la durée de son indisponibilité n’est pas connue.

Girondins : un milieu camerounais en approche

D’après la presse camerounaise relayée par Girondins4ever, Bordeaux va accueillir un nouveau milieu de terrain dans les prochains jours : le jeune Dimitri Manyim (18 ans), qui s’apprête à signer son premier contrat pro de trois ans. Brillant lors des Jeux de la Francophonie, l’international camerounais U20 a été formé à l’École de Football des Brasseries. Dans un premier temps, il intégrera la réserve des Girondins.

