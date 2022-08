Nice attaqué, Bordeaux a une touche pour un indésirable, Slimani fait poireauter Brest

Zapping But! Football Club Top 10 : les meilleurs passeurs de Ligue 1 en activité

Nice attaqué sur Flavius Daniliuc

S'il n'a jamais été titulaire indiscutable au Gym, Flavius Daniliuc (21 ans) a souvent rendu de fiers services à l'OGC Nice. Que ce soit dans l'axe de la défense ou dans le couloir droit. D'après notre spécialiste Mercato Ignazio Genuardi, l'Autrichien pourrait cependant quitter la Côte d'Azur pour l'Italie. Deux clubs italiens tentent en effet de récupérer le jeune défenseur en prêt avec option d'achat : Bologne et la Salernitana. Affaire à suivre.

Alors que Bologne faisait le forcing pour un prêt payant avec OA, la #Salernitana s’est invitée au bal des prétendants concernant #Daniluc (#Nice). Offre supérieure du club de Ribéry. #Mercato — Ignazio Genuardi (@IgnazioGenuardi) August 20, 2022

LOSC, MHSC, RC Strasbourg : ça s'agite pour Deminguet

Mis à l'écart du groupe professionnel au SM Caen, Jessy Deminguet (24 ans) devrait être l'un des grands animateurs du sprint final de ce Mercato. Ouest-France fait le point sur la situation de l'ancien capitaine du club normand expliquant que le joueur avait trois possibilités : le LOSC (en cas d'échec du dossier Ludovic Blas) mais également le MHSC et le RC Strasbourg. Le Toulouse FC, qui avait fait deux offres en début d'été, n'est à priori plus sur les rangs. Le SM Caen espère récupérer au moins 2 M€ sur le départ de Deminguet.

Girondins : Mexer vers la Suisse ?

Désireux de vider son loft, les Girondins de Bordeaux tiennent peut-être une solution pour leur défenseur mozambicain Edson Mexer. En effet, selon Sud-Ouest, des négociations sont en cours pour que l'ancien Rennais soit libéré de sa dernière année de contrat et rejoigne le club suisse du FC Zurich.

SCO Angers : Ounahi rempile

Très courtisé cet été, notamment approché par le LOSC, Azzedine Ounahi (22 ans) a finalement pris la décision de rester au SCO Angers pour continuer à grandir et rester dans un club où il est en confiance en vue de la Coupe du Monde à laquelle il va participer avec le Maroc. Joignant les actes aux paroles, l'ancien joueur d'Avranches a prolongé son contrat d'un an, jusqu'en juin 2025, avec le club du Maine-et-Loire.

Stade Brestois : Islam Slimani a dit oui mais...

Evoqué depuis plusieurs jours, l'arrivée d'Islam Slimani (Sporting, 34 ans) au Stade Brestois est plus proche que jamais. Foot Mercato affirme que l'international algérien s'est entendu sur la base d'un contrat d'un an + une année en option pour rejoindre le SB29. Prêt à faire de gros sacrifices salariaux pour quitter Lisbonne, le Fennec se laisse encore quelques jours de réflexion dans l'attente de voir si un club plus huppé venait à se manifester...

MHSC : le coup de gueule de Dall'Oglio sur le Mercato

En conférence de presse, Olivier Dall’Oglio a évoqué le perturbant Mercato du MHSC :

« Tant que le mercato est ouvert et reste aussi long, sportivement, pour nous, c’est très dur à gérer. Tu peux toujours fermer une porte à 15 jours de la fin du mercato parce que le championnat a démarré mais si tu reçois une grosse proposition lors des trois derniers jours, que va faire le club ? Sommes-nous en capacité de résister ? C’est ça qu’il faut savoir mais le vrai problème reste la longueur du mercato. C’est toujours la même chose, à son ouverture, il y a quelques mouvements puis vient un creux énorme où il ne se passe rien du tout et sur les 10 derniers jours, ça s’accélère, je ne parle même pas des 4 derniers où ça part dans tous les sens. Sportivement, c’est très dur. On nous demande des résultats, du spectacle et de rendre des comptes. Mais en tant qu’entraîneurs, nous aussi, on est en droit d’en demander des comptes car c’est compliqué ».

Parmi la raison de ce coup de gueule de l'ancien coach brestois ? La perturbation que cela engendre chez certains joueurs. Olivier Dall'Oglio prend d'ailleurs l'exemple de son jeune défenseur Maxime Estève :

« Il va mieux, on sent qu’il retrouve confiance mais pour un jeune joueur, c’est aussi difficile d’être insensible aux sirènes des médias. On entend beaucoup de choses à droite et à gauche à son sujet avec des clubs pharamineux, c’est pas évident à gérer. Il peut avoir des touches mais quand on parle de sollicitations, c’est des sollicitations décentes ».

Vers un changement de coach à l'ESTAC ?

Cible des supporters de Troyes, Bruno Irles est déjà sur la sellette dans l'Aube. L'ancien coach de QRM pourrait vite être remplacé par les décideurs du City Football Group. Foot Mercato avance quatre pistes pour le remplacer : Sabri Lamouchi, Jocelyn Gourvennec, Laurent Guyot et Stéphane Dumont. Le dernier nommé, ancien joueur du LOSC et actuel coach de Guingamp, est d'ailleurs le grandissime favori. L'Équipe précise toutefois qu'il devrait bien officier contre le SCO d'Angers le week-end prochain.

Troyes vise un jeune Guingampais

Stéphane Dumont n'est pas la seule personnalité de Guingamp qui intéresse l'ESTAC. L'Equipe explique en effet que le club aubois a fait une offre à l'EAG pour recruter le prometteur Yoann Cathline (attaquant, 20 ans). Sous contrat jusqu'en juin 2025 en Armorique, l'attaquant international U20 est estimé à 1 M€.

AS Monaco : Zakaria dans le viseur

Si Philippe Clement n’a pas contesté la suprématie du RC Lens hier à Louis II (1-4), le coach de l’AS Monaco n’a pas vu le même match que nous. « On doit d’abord gagner les duels et c’était un grand problème. Nous étions trop faibles dans ce secteur, a regretté Clement, qui n’a pas reconnu son équipe. Monaco, c’est compact, solidaire, rapide dans les transitions et efficace dans les seize mètres adverses. C’est notre force et ce n’était pas le cas aujourd’hui. Mais si on ne s’était pas créé d’occasions, ce serait beaucoup plus grave. Il y a toujours des accidents au cours d’une saison, on doit rebondir de la bonne façon. » Pour renforcer son effectif, La Gazzetta dello Sport assure que l’ASM regarde avec attention Denis Zakaria, qui pourrait quitter la Juventus Turin cet été. La concurrence dans ce dossier vient du Borussia Dortmund.

RC Strasbourg : Stéphan a tout prévu contre Reims

Vainqueur de seulement deux duels sur les huit contre Reims depuis son retour en L1, le RC Strasbourg se méfie de la réaction de cette équipe « piquée dans son orgueil » (dixit Maxime Le Marchand) après ses deux défaites initiales. Elle aussi en quête d’un premier succès cette saison, la formation de Julien Stéphan est privée du défenseur central Gerzino Nyamsi mais récupère un de ses trois latéraux droits : Ronaël Pierre-Gabriel. Par ailleurs, L’Équipe assure que le technicien du RCSA a tenté de préparer au mieux ses joueurs à l’horaire particulier du match (13 heures), qu’ils n’ont pas connu la saison passée.