Nice derrière Beka Beka, Fonseca pense à Lens, les Ultramarines veulent virer Guion

OGC Nice – Brest : Roy déçu, Farioli fait une dédicace à Beka Beka

En conférence de presse après Nice – Brest (0-0), Eric Roy était presque déçu de n’avoir pu reprendre la première place à l’AS Monaco : « Il y a un petit regret parce qu'on a le sentiment qu'on peut faire un peu mieux. D'ailleurs dans les vestiaires, les joueurs tiraient un peu la gueule, comme si on avait perdu. C'est un signe. Mais on rajoute un point », a-t-il néanmoins expliqué.

Un point qui va aussi très bien à Francesco Farioli, l’entraîneur des Aiglons : « La sensation se partage entre les deux points perdus et le point pris. Il y a quelques regrets. On a eu des occasions. Mais il ne faut pas oublier la semaine qu’on vient de traverser, le fait qu’on a joué contre l’équipe en tête de L1 et que la pelouse n’est pas très bonne (…) Ce qu'on a vécu durant les 48 dernières heures a pompé beaucoup d'énergie. Moi-même, j'ai eu trois fois la sensation de m'évanouir durant le match. Cela a certainement conditionné un peu la partie. Mais je suis sûr que ce qu'on a fait a rendu fier notre ami Alexis (Beka Beka) ».

OGC Nice : les supporters soutiennent Beka Beka

Si l’OGC Nice n’est pas parvenu à prendre le meilleur sur le Stade Brestois (0-0) ce dimanche à l’Allianz Riviera, le match a été marqué par la belle marque de soutien du public des Aiglons pour leur milieu Alexis Beka Beka (22 ans), lequel a effectué une tentative de suicide ce vendredi mais est heureusement sorti sain et sauf.

LOSC : le fils de Malouda fait ses débuts, Fonseca pense à Lens

Fils de Florent Malouda, Aaron (17 ans) a fait ses débuts en professionnel au LOSC à quelques secondes de la fin du match lors de la victoire des Dogues sur Le Havre (2-0) ce dimanche au Stade Océane. Bonne chance à lui pour aller aussi haut que la fratrie des Thuram ! Par ailleurs, Paulo Fonseca songe déjà au derby contre le RC Lens ce dimanche (17h05). « Je n’aime parler que du prochain match, mais pour être honnête, je pense aux deux prochains », a-t-il concédé en conférence de presse.

Aaron Malouda (17 ans), fils de Florent, fait ses premiers pas en professionnel avec Lille 👶❤️🤍



Il n’aura joué qu’une seule minute. pic.twitter.com/rynTYLANDi — Footballogue (@Footballogue) October 1, 2023

Et aussi...

Schneiderlin (ex-Nice) retrouve un club

Parti de l’OGC Nice en début d’année, Morgan Schneiderlin (33 ans) va découvrir un nouveau championnat après l’Angleterre, la France et la Turquie. Libéré de son bail à Konyaspor pour raisons familiales, l’ancien milieu des Bleus s’est engagé avec le club de Kifissia FC, promu en D1 grecque cette saison.

Boateng (ex-OL) se rapproche d’un retour au Bayern Munich

Sans club depuis son départ de l’OL l’été dernier, Jérôme Boateng (35 ans) pourrait rebondir dans son ancien club du Bayern Munich. L’international allemand a fait son apparition remarquée à l’entraînement du club bavarois ce dimanche. Selon Fabrizio Romano, il s’apprête à signer un contrat de courte durée (jusqu’à la fin de saison) avec le Champion de Bundesliga.

🔴 Jerome Boateng training with Bayern today ahead of his free transfer with a short term contract. pic.twitter.com/HHqONMKAIV — Fabrizio Romano (@FabrizioRomano) October 1, 2023

AS Monaco : Caio Henrique a choisi Strasbourg

Victime d’une rupture du ligament croisé lors du derby contre Nice (0-1) il y a 10 jours, Caio Henrique va se faire opérer lundi à Strasbourg selon L’Equipe. Après avoir consulté différents avis, et notamment celui de Rodrigo Lasmar, le docteur de la Seleção, le Brésilien a choisi le docteur Christian Lutz pour s’occuper de son opération. Caio Henrique sera indisponible au moins six mois.

Toulouse FC : les Violets ont eu un coup de chaud contre Metz

Si le Toulouse FC s’est imposé avec la manière contre le FC Metz (3-0) ce dimanche à 15 heures, les Violets ont quand même vécu un match compliqué à cause des conditions météo caniculaires du match, qui s’est joué à près de 40°C. Après la victoire face aux Grenats, l’entraîneur espagnol Carles Martinez Novell a fait savoir que son club avait tout fait pour décaler la rencontre à 19 heures mais que la LFP avait fait la sourde oreille.

« C’était dur pour nous et pour Metz aussi. Moussa (Diarra) ne se sentait vraiment pas bien après quelques minutes et il a préféré ne pas jouer, car on a un match important jeudi en Coupe d’Europe », a déploré le technicien, qui a préféré acter le forfait de son joueur plutôt que de prendre le moindre risque.

Girondins : les Ultras réclament la tête de Guion

Dans un communiqué publié sur X (ex-Twitter), les Ultramarines ont appelé la direction des Girondins à prendre leurs responsabilités et à éjecter l’entraîneur David Guion. Une demande qui fait suite à la nouvelle défaite bordelaise contre Grenoble (0-1) samedi.

Nous nous sommes hier clairement exprimés.



La direction a su assumer ses responsabilités cet été.



Pour que cela ne soit pas inutile, des décisions fortes et rapides doivent être prises pour conserver notre ambition.



Un nouveau coach doit être désigné.#GuionDémission — Ultramarines 1987 (@ub87officiel) October 1, 2023

