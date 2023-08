Nice écoeure la Juve pour Todibo, 10 M€ pour un ex de Nantes, David et 4 recrues au LOSC ?

Zapping But! Football Club Ligue 1 : top 10 des meilleurs vendeurs de la décennie

OGC Nice : la menace Juve écartée pour Todibo, 3 recrues espérées !

Comme révélé hier, la Juventus Turin s'est renseigné auprès du Gym sur les modalités d'un transfert de Jean-Clair Todibo. L'OGC Nice a fixé la barre à 30 M€ pour son défenseur. Si l'on en croit Fabrizio Romano, la réponse des Aiglons a été dissuasive puisque la Vieille dame a choisi de refermer cette piste. Par ailleurs, L’Équipe explique que le Gym espère toujours recruter un latéral gauche titulaire, un défenseur central, un ailier droit, et le club regarde avec attention le marché des gardiens en cas de départ de l’un de ses deux numéros 1 potentiels, Kasper Schmeichel (2025) et Marcin Bulka (2026), aucun des deux ne souhaitant passer la saison sur le banc.

Juventus are not open to proceeding on Jean Clair Todibo deal due to conditions asked by OGC Nice. ⛔️⚪️⚫️ #Juventus



There are more clubs interested in the French centre back who could be on the move this summer. pic.twitter.com/cHxd3PMjkE — Fabrizio Romano (@FabrizioRomano) August 3, 2023

LOSC, OGC Nice : Nicolas Pépé bientôt libre ?

Selon Foot Mercato, Arsenal discute pour mettre prématurément fin au contrat de Nicolas Pépé (28 ans), encore lié aux Gunners pour une saison (2024) et qui avait été recruté pour 80 M€ au LOSC à l'été 2019. Sortant d'une saison mitigée à l'OGC Nice, l'Ivoirien pourrait rebondir en Turquie du côté de Besiktas.

Stade Brestois : priorité à un arrière gauche

Selon L’Équipe, la priorité de Brest est de trouver un suppléant à l’arrière gauche Jere Uronen. Sinon, un remplaçant à Franck Honorat est espéré, avec le même profil de vitesse. Mais pour cela, il faudra vendre ou prêter. Le défenseur central Christophe Hérelle (30 ans) peut partir. La porte est aussi ouverte, plutôt en prêt, pour les jeunes attaquants Taïryk Arconte (Auxerre, Pau et Rodez sont intéressés) et Karamoko Dembélé.

Mais aussi...

Disasi à Chelsea, Monaco fonce sur une ex cible de l'OM et de Lens

Si l'OM et le RC Lens ont été cités comme des pistes pour Denis Zakaria avant que les deux clubs ne s'orientent respectivement sur Geoffrey Kondogbia et Andy Diouf, l'AS Monaco n'a pas renoncé à la venue du milieu suisse de la Juventus Turin. Selon Nicolo Schira, le club asémite discute toujours avec l'entourage de l'ancien joueur de Chelsea, lequel n'entre plus dans les plans de Massimiliano Allegri. Seul souci : la Juve attend une vente sèche à 20 M€ et West Ham est sur les rangs. Par ailleurs, les Blues ont officialisé l'arrivée d'Axel Disasi.

Talks in progress between #ASMonaco and Denis #Zakaria’s agent. The midfielder is not in #Allegri’s plans and he will leave #Juventus. Juve were in talks to sell him to #WestHam, but they have not reached an agreement on the formula of the deal. Juve want 20M on a permanent deal https://t.co/KbEOPXOcLy — Nicolò Schira (@NicoSchira) August 3, 2023

Le Toulouse FC proche de finaliser un nouveau renfort

Après plusieurs jours de négociations particulièrement tendues, le Toulouse FC touche au but dans le recrutement de Niklas Schmidt (Werder Brême, 25 ans). Arrivé dans la Ville Rose jeudi matin pour y passer sa visite médicale, le milieu allemand doit s'engager pour trois saisons et un transfert de 2,5 M€ selon Bild. Le Téfécé espère finaliser cette arrivée avant son dernier match amical ce week-end contre l'AS Roma pour l'avoir disponible pour le début de la Ligue 1.

SCO Angers : offre XXL pour Batista Mendy (ex-Nantes)

Parti libre du FC Nantes, Batista Mendy (Angers, 23 ans) pourrait bien rapporter gros à son club dans le Maine-et-Loire. En effet, Foot Mercato rapporte que le SCO a reçu une offre de 10 M€ hors bonus d'un club de Championship (D2 anglaise) pour son milieu de terrain polyvalent.

OM, Reims : 3 cambriolages en Ligue 1

C'est la périodes des cambriolages en Ligue 1. Sur la soirée du 2 août, à des centaines de kilomètres de distance mais pendant que leurs équipes respectives jouaient, les rémois Arber Zeneli et Valon Berisha ainsi que le marseillais Matteo Guendouzi ont vu leurs domiciles visités. Pour les deux Kosovars, les cambrioleurs sont repartis avec 300 000 et 350 000€ de biens.

Et enfin...

Strasbourg signe un jeune Brésilien

En attendant, peut-être la signature d'Angelo Gabriel (Chelsea, 18 ans) pour un prêt d'un an, le RC Strasbourg a enregistré en catimini l'arrivée d'une autre pépite brésilienne. Il s'agit d'un jeune ailier du nom de David Kaiki (19 ans) qui arrive d'Agua Santa et s'est engagé pour cinq saisons. Dans un premier temps, il renforce l'équipe réserve.

MHSC : Valbuena ne viendra pas, Sakho sur le départ ?

Evoqué du côté de Montpellier, Mathieu Valbuena (38 ans) ne reviendra pas en Ligue 1 l'an prochain. A l'issue de son contrat à l'Olympiakos (D1 grecque), l'ex international tricolore s'est engagé avec le club chypriote de l'Apollon Limassol. Après avoir bouclé mardi la vente de Stephy Mavididi à Leicester pour 7,5 M€ (plus des bonus), Montpellier espère toujours celle d’un deuxième attaquant, Elye Wahi (20 ans), pour au moins 30 M€. Pour l’instant, Chelsea bloque son offre à 27,5 M€. Le club héraultais devrait conclure l’arrivée du Nigérian Akor Adams (Lillestrom, 23 ans) la semaine prochaine. Avec le recrutement d’un deuxième attaquant, le MHSC disposera d’un effectif au complet, au sein duquel le départ de Mamadou Sakho (33 ans) est souhaité. Maxime Estève (21 ans), courtisé par l'AC Milan, possède aussi un bon de sortie. Ce n’est pas le cas du milieu défensif Joris Chotard (21 ans), annoncé courtisé, mais pour lequel Montpellier n’a pas (encore) reçu d’offre écrite.

Reims : Touré au Paris FC, Glen Kamara ciblé ?

Le Stade de Reims a prêté son jeune attaquant Mohamed Touré (19 ans) pour une saison au Paris FC. Il s'agit d'un prêt sans option d'achat. Par ailleurs, l'Herald Scotland fait savoir que le club marnais lorgne Glen Kamara, déjà évoqué à la toute fin du mercato estival 2022. L'OL et plusieurs clubs étrangers seraient aussi sur les rangs du milieu défensif des Glasgow Rangers (27 ans).

Bordeaux recrute Pedro Diaz

Hier, les Girondins de Bordeaux ont acté la signature de leur nouveau milieu de terrain Pedro Diaz (25 ans), prêté avec option d'achat par Gijon. L'Espagnol était devenu le premier choix suite au désistement d'Adrien Silva et a été préféré à son compatriote Roque Mesa (Real Valladolid).

Le FC Girondins de Bordeaux est d'heureux d'annoncer la signature de Pedro Diaz ! ?¬レᆰ?￰゚ヌᄌ



Le milieu espagnol s'est engagé jusqu'en 2⃣0⃣2⃣7⃣ avec les Marine et Blanc !

➡ https://t.co/WIhZtflYoL pic.twitter.com/HCYLCcFtk5 — FC Girondins de Bordeaux (@girondins) August 3, 2023

Et enfin...

LOSC : Fonseca attend 4 recrues, David pourrait rester !

Quatre semaines avant la fin du marché des transferts, Jonathan David est toujours un joueur du LOSC, qui espère autour de 60 M€ pour le céder. Mais le mercato européen des avants-centres est toujours dicté par un jeu de chaises musicales dont l’issue reste incertaine. « Je crois que Jonathan David va rester, affirme Paulo Fonseca à L’Équipe. On ne sait pas comment cela peut évoluer dans les dernières semaines. On doit être prêts s’il venait à nous quitter pour le remplacer. Mais je crois, à ce stade de la saison, qu’il restera une saison de plus. Je n’en ai pas parlé avec lui. C’est juste mon sentiment. Il travaille bien, il semble concentré et c’est le plus important pour moi. Je veux que les joueurs se sentent bien. Si nous voulons une équipe plus forte, j’attends des joueurs. Il nous faut cet équilibre. Nous n’avons pas besoin de 12, 13 joueurs prêts, mais de 20. Il faut que les joueurs se battent pour leur place. Je suis content de nos recrues (Tiago Santos, Umtiti, Haraldsson). Mais il nous faut quatre arrivées supplémentaires pour être plus performants que la saison passée. »

