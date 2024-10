Nice enrage à cause de Rennes, bonne nouvelle pour le LOSC, verdict pour Ben Yedder

L’OGC Nice fâché par un départ à Rennes

Jolie prise de l’OGC Nice l’été dernier, Philippe Barraud (58 ans) devrait retourner dans son ancien club du Stade Rennais et récupérer son poste de directeur du recrutement de l’Académie. Si le Gym attend encore la lettre de démission du chasseur de tête, l’issue ne fait plus guère de doutes. L’Equipe rapporte que les Aiglons sont très surpris et agacés du départ annoncé de Barraud, estimant « avoir tout fait pour le mettre dans les meilleures dispositions, procédant notamment à des ajustements dans son organigramme pour le satisfaire ». Philippe Barraud devrait reprendre sa place avec le départ de son remplaçant à Rennes, Jérôme Solentini (ex- Reims et Bordeaux) selon Mohamed Toubache-Ter.

Bosetti est bien de retour en banlieue de Nice

C’est confirmé : Alexy Bosetti (31 ans) quitte bel et bien le club d’Imperia (Série D italienne) après seulement quelques matchs pour se rapprocher de son club de cœur de Nice. Nice-Matin rapporte que l’attaquant s’est engagé jusqu’à la fin de saison avec le Racing Club Pays de Grasse (National 2). « Le projet me plaît. Je me suis souvent entraîné à Grasse mais cela ne s’était jamais concrétisé jusqu’à aujourd’hui », a expliqué l’intéressé au quotidien azuréen.

LOSC : Tiago Santos apte pour Monaco

Blessé lors du match entre le Portugal Espoirs et les Iles Féroé vendredi dernier, Tiago Santos (21 ans) va bien et pourrait jouer dès ce vendredi (20h45) contre Monaco. En effet, comme le révèle le club nordiste, l’IRM passée ce lundi matin à son retour à Luchin n’a révélé «’aucune anomalie ». Il ne s’agissait que d’un traumatisme à la cheville sans conséquence. Le latéral droit lusitanien va reprendre l’entraînement « dans le courant de la semaine ».

Mais aussi...

Verdict ce mardi pour Ben Yedder !

C'est ce mardi que l'ancien attaquant de l'AS Monaco, Wissam Ben Yedder, comparaîtra au Tribunal de Nice pour agression sexuelle en état d’ivresse. Des faits qui se seraient produits dans la nuit du 06 au 07 septembre au Cap d'Ail, sur la Côte d’Azur, où il réside.

Toulouse FC : coup dur pour Nicolaisen

Mauvaise nouvelle pour le Toulouse FC qui a perdu sur blessure son défenseur Rasmus Nicolaisen face au LOSC avant la trêve. Selon LesViolets.com, le Danois – qui a quand même répondu à la convocation de son équipe nationale pour faire examiner sa cheville – est sur le flanc pour au minimum un mois. Il manquera les rencontres face à Angers, Montpellier, Reims et Rennes. Son retour est espéré après la trêve internationale face au PSG.

Montpellier : l’étonnante raison de la venue de Nzingoula

Arrivé cet été du RC Strasbourg au MHSC où il s’est vite imposé, Rabby Nzingoula (19 ans) a expliqué sur le site officiel du club héraultais pourquoi il avait choisi Montpellier… et les Pailladins doivent sa venue à un documentaire de Canal+ : « Le MHSC est un club historique en France. En plus, j’avais bien aimé la série ‘’Montpellier Héros’’ réalisée sur le club en 2020-2021. Inconsciemment, je m’étais dit qu’un jour, j’aimerais bien jouer dans ce club et, quand j’ai appris que j’avais la possibilité de venir, je n’ai pas hésité ».

