Nice et Lorient craignent un arbitrage pro-PSG et OL, Niang poussé aux Girondins, Bayo plait en Italie

Nice craint un cadeau des arbitres au PSG...

Quelques jours après le coup de gueule de Leonardo, Julien Fournier, le directeur général de l'OGC Nice s'est exprimé dans L'Equipe pour contrebalancer cette sortie avant le choc de ce samedi : « Je ne vais pas taper sur l'arbitrage français mais je demande juste qu'on soit tous arbitrés de la même manière. Et j'ai entendu les déclarations après le match de Nantes. Quand le PSG parle, souvent, derrière, c'est suivi d'effets. Nous allons jouer contre eux et je n'ai pas envie de payer l'addition... »

… Et Lorient redoute de même face à l'OL

Même son de cloche à Lorient où Christophe Pelissier a redouté en conférence de presse que le coup de gueule de Peter Bosz et l'erreur manifeste de Clément Turpin lors d'OL – LOSC (0-1) ne soit payée par ses Merlus au Moustoir ce soir : « J’espère au fond de moi qu’il n’y a pas de compensation, que les arbitres ne réagissent pas comme ça, qu’ils ne se rattrapent pas contre nous. On est unanimes pour dire que le but lyonnais était valable dimanche dernier, mais nous, on n’y est pour rien ».

RC Strasbourg : Thomasson absent contre Reims dimanche ?

Ce dimanche (15h), Strasbourg se déplace sur la pelouse du Stade de Reims. Un match pour lequel Julien Stéphan pourrait être amené à se passer d'Adrien Thomasson. En effet, comme le rapporte Alsa'Sports, l'ancien milieu d'Evian et de Nantes a quitté prématurément l'entrainement de ce jeudi. On attendant le point du coach pour y voir plus clair sur cette blessure et la durée potentielle de son indisponibilité.

Gérald Baticle conforté au SCO Angers

Face à la crise qui touche le SCO Angers (5 défaites consécutives) et avant le match difficile qui attend les Noir et blanc à Rennes, Saïd Chabane a pris la parole face au groupe jeudi. Un speech de sept minutes dont les grandes lignes sont dévoilées par L'Equipe : « Il a insisté sur l'importance du moment, sans panique ni pression superflue, replaçant la situation dans le contexte global de l'aventure du club en Ligue 1 », insiste une source locale. A cette occasion, le boss angevin a renouvelé sa confiance à Gérald Baticle qu'il juge toujours comme l'homme de la situation.

Girondins : Laslandes pousse pour un duo Hwang – Niang, Guion ouvre la porte

Si les Girondins de Bordeaux devraient récupérer Alberth Elis pour le match face à Troyes, l'ancienne gloire Lilian Laslandes a une autre idée en tête pour animer l'attaque face au club aubois. Il l'a expliqué dans un entretien à la radio ARL, relayée par Girondins4ever. « J’essayerai M’Baye Niang, avec autour de lui Hwang Ui-Jo. Ça, c’est ce que je ferai, avec bien sûr autour des pourvoyeurs de ballons. Mon attaque idéale ce serait celle-là. J’aimerais la voir un jour. Après, bien sûr, comme on n’est pas dans le vestiaire, on ne sait pas si les personnes sont en forme ou non. Quand on disait que M’Baye Niang n’était pas prêt au début, d’accord, mais cela fait des mois qu’il est là, il doit être prêt pour pouvoir jouer. Je pense que c’est un garçon qui pourrait amener, par rapport à sa taille, par rapport à son poids, amener autre chose que notre jeu vertical ».

Une piste que David Guion n'a pas exclu ce matin en conférence de presse : « Ça peut être une solution, avec M’Baye. Il a fait une très bonne semaine. C’est un garçon qui est en train tout doucement de monter son niveau à travers les séances. Il a pu participer au match de Clermont, je l’ai trouvé un peu dans la frustration sur les dix minutes qu’il a jouées. Cette semaine il a été intéressant, et ça peut être une solution en effet pour l’équipe ».

Un crack du FC Metz plait aux géants italiens

Pépite du FC Metz, Morgan Hiessler (16 ans) a quelques touches en Italie. Selon TMW, l'Inter Milan, l'AS Roma et le Torino auraient des vues sur le jeune défenseur central, surclassé en réserve chez les Grenats et international français U17. Affaire à suivre.

Bayo (Clermont) dans le viseur de la Lazio

Autre dossier à suivre du côté de la Série A : notre spécialiste du Mercato Ignazio Genuardi révèle qu'outre West Ham, la Lazio de Rome s'est intéressé au buteur du Clermont Foot, Mohamed Bayo (23 ans). Le Guinéen devrait quitter l'Auvergne cet été après une première saison aboutie en Ligue 1 (10 buts en 21 matchs pour l'instant).

Mory Diaw (Lausanne) de retour en Ligue 1 ?

Si l'on en croit Foot Mercato, le portier du Lausanne Sport Mory Diaw (28 ans) intéresse beaucoup de monde en Ligue 1. Surnageant dans la triste saison du club dirigé par Ineos (dernier de Super League), l'ancien joueur du PSG – qui sera libre de tout contrat – intéresserait deux clubs de Ligue 1 et deux clubs de Ligue 2 dont l'identité n'a pas filtré. Une écurie allemande ainsi que les Young Boys de Berne envisageraient de le récupérer...