Nice fonce sur son nouveau coach, Wahi bientôt fixé, deux jeunes relancés par Blanc à l’OL ?

Stade de Reims : Balogun explique son choix USA Passé par les équipes de jeunes de l'Angleterre, Folarin Balogun a finalement choisi de représenter les États-Unis. L'attaquant prêté au Stade de Reims par Arsenal, avait également la possibilité d'enfiler le maillot du Nigéria. « Ma décision de représenter les États-Unis a été prise en accord avec ma famille, a-t-il expliqué. Nous avons décidé que c'était la meilleure chose à faire pour moi, de représenter le pays où je suis né. En fin de compte, c'était devenu une évidence. Ma mère ma dit : ‘Pourquoi est-ce que tu as pris autant de temps ?’ Nous étions tous sur la même longueur d'onde. Après cette conversation, j'ai envoyé un message à mon agent et je lui ai dit : ‘Faisons en sorte que cela se fasse !’ On l'a tous vu à la Coupe du monde. C'est une équipe très jeune, pleine d'énergie, avec un potentiel énorme. En m'y intégrant, je pense pouvoir apporter mes qualités et faire en sorte qu'elle progresse dans les années à venir. »

Mais aussi...

MHSC : Nicollin clarifie la situation de Wahi

Très courtisé en vue du mercato, Elye Wahi fait aujourd’hui les beaux jours du Montpellier HSC. Laurent Nicollin est conscient de sa valeur et n’entend pas le brader cet été. « Le prix d’Elye Wahi ? Vous avez du lire mes propos dans L’Équipe, j’ai déjà refusé un certain montant, a-t-il clarifié au micro de Prime Vidéo. Aux clubs de haut niveau qui sont intéressés de mettre l’argent qu’il faut s’ils veulent ce joueur. C’est un joueur pétri de qualité, je le répète, s’il était l’attaquant de l’OM ou de l’OL, il vaudrait le double ou le triple de ce que je peux en demander. On verra ce qui arrivera, l’offre et la demande. »

OGC Nice : le Gym fonce sur Potter !

En quête d’un nouveau coach plus réputé que Didier Digard, l’OGC Nice a une priorité : Graham Potter ! Selon Foot Mercato, les deux parties se sont déjà rencontrées à deux reprises et l’entraîneur anglais serait réceptif à l’intérêt des Aiglons. Affaire à suivre...

Et enfin...

OL : Sarr et Arouch relancés par Blanc ?

À deux jours d'affronter l’AS Monaco en ouverture de la 36e journée de Ligue 1, Jérôme Boateng et Bradley Barcola étaient à l'entraînement de l’OL hier. Le site Olympique et Lyonnais ajoute que les jeunes Mamadou Sarr et Mohamed El Arouch étaient également présents à la séance du jour. De là à penser que Laurent Blanc entend les relancer dans le sprint final de la saison, il y a un pas...

RC Strasbourg : Chelsea de retour dans les discussions ?

Le RC Strasbourg réfléchit depuis plusieurs mois à la possibilité d'accueillir de nouveaux investisseurs. En ce sens, les négociations avec les propriétaires de Chelsea, que nous révélions en février, se poursuivent. Selon L’Équipe, le club alsacien confirme plusieurs discussions mais aucun accord à ce jour, contrairement à ce que laissait entendre le Guardian hier. Un autre acheteur américain, dont l'identité n'a pas filtré, serait également intéressé. Chelsea avait aussi des vues sur l'OL, Sochaux ou encore Bordeaux.

La une de L'Équipe du 18 mai. pic.twitter.com/whOObebjvk — L'ÉQUIPE (@lequipe) May 17, 2023

Pour résumer Si « But ! Football Club » traite en premier lieu l'actualité de certaines équipes de l'élite, nous avons décidé de vous faire un résumé de ce qu'il s'est passé aujourd'hui dans l'autre partie – moins médiatique – du championnat de France.



Bastien Aubert

Rédacteur