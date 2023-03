Nice fonce sur un bon plan d'Arsenal, Gasset évoque l'épisode Bamba, Rennes s'illustre

Finalement absent alors qu'il était censé honorer sa première cape avec la Côte d'Ivoire, Jonathan Bamba (27 ans) a suscité pas mal d'incompréhension dans son pays d'adoption. Alors que certains l'accusaient d'avoir fait faux bond aux Eléphants, l'ailier lillois a vu son sélectionneur Jean-Louis Gasset voler à son secours en conférence de presse. L'intéressé est simplement blessé :

Si le Gym n'a pas encore tranché le cas de Nicolas Pépé, prêté par Arsenal mais probablement sur le marché cet été, les Aiglons s'intéresseraient à un autre Gunner si l'on en croit The Sun. En effet, à l'instar du club de Brighton, l'OGC Nice aimerait récupérer le prometteur Reiss Nelson (23 ans). L'international Espoirs anglais, passé notamment par Hoffenheim et le Feyenoord, présente un gros avantage : il est libre en fin de saison. Malgré un temps de jeu famélique en Premier League (103 minutes), le natif de Londres affiche des stats très intéressantes (3 buts, 2 passes décisives).

Si l'on en croit l'excellent journaliste italien Fabrizio Romano, l'AS Monaco est sur les rangs pour accueillir le prometteur latéral droit de Motherwell, Max Johnston (19 ans), en fin de contrat en juin. L'intéressé est également dans le radar d'Augsbourg et de l'Udinese. Une arrivée qui signifierait également que le club du Rocher entend se séparer soit de Ruben Aguilar soit de Vanderson...

