Nice, Monaco et Rennes dégraissent, Troyes bataille avec l'ASSE pour un buteur, la rumeur Henry enfle à Bordeaux

OGC Nice : un indésirable de Galtier plie bagage

Sous utilisé par Christophe Galtier, Robson Bambu (24 ans) quitte le Gym. Le défenseur brésilien a été prêté pour un an aux Corinthians de Sao Paulo (D1 brésilienne). Recruté pour 8M€ il y a un an et demi, Bambu ne sera pas remplacé.

Stade Rennais : Matthis Abline prêté en Ligue 2 !

C'était dans les tuyaux et cela se confirme : Matthis Abline (18 ans) quitte bel et bien le Stade Rennais pour un prêt de six mois sans option d'achat au Havre (L2). C'est officiel depuis ce matin.

[PROS]



𝐌𝐚𝐭𝐭𝐡𝐢𝐬 𝐀𝐛𝐥𝐢𝐧𝐞 prolonge son contrat jusqu’en 2⃣0⃣2⃣5⃣ ! ✍



Notre jeune international U19 aura l’occasion de montrer tout son talent avec le @HAC_Foot, qu'il rejoint en prêt jusqu'à la fin de la saison. 💪



À très bientôt Matthis ! 🤝 — Stade Rennais F.C. (@staderennais) January 21, 2022

Monaco va vendre Wilson Isidor, le SCO Angers snobé

Evoqué à l'ASSE ou encore au Stade Brestois l'été dernier mais retenu par Niko Kovac à Monaco, Wilson Isidor n'a pas survécu au changement de coach et à l'arrivée de Philippe Clément. L'ancien attaquant de Bastia-Borgo, qu'on annonçait comme une cible sérieuse du SCO Angers pour cet hiver va signer... au Lokomotiv Moscou (D1 russe). Selon Le Parisien, les deux clubs sont tombés d'accord pour un transfert avoisinant les 3,5 M€ bonus compris.

Thierry Henry aux Girondins, la rumeur enfle

Lancée par RMC Sports hier, la rumeur prend corps. Si elle a été démentie par certains proches des Girondins de Bordeaux, le nom de Thierry Henry (44 ans) circule pour prendre la suite de Vladimir Petkovic en cas de nouvelle défaite du club aquitain dimanche contre Strasbourg. Ce serait quand même un sacré désaveu pour Gérard Lopez qui répète à l'envi sa grande confiance à l'ancien sélectionneur de la Nati pour mener à bien son projet à moyen terme à Bordeaux. Reste à savoir si l'actuel consultant d'Amazon Prime, qui a déjà connu quelques aventures compliquées de numéro 1 à Monaco et à l'Impact Montréal, est réellement l'homme de la situation ?

MHSC : deux départs majeurs se profilent cet été

Journaliste suiveur du MHSC dans l'émission « 100% Paillade » sur France Bleu Hérault, Cédric Drouet a lâché quelques informations sur le Mercato d'été à venir. Si la fin de l'hiver s'annonce calme malgré les sollicitations autour de Téji Savanier (MLS) ou Stephi Mavididi (Newcastle notamment), l'été 2022 sera l'occasion de quelques départs. Celui de l'attaquant anglais serait déjà programmé pour la Premier League. L'intéressé disposera d'un bon de sortie et est désireux de rentrer dans son pays. Junior Sambia partira aussi à 99%. En revanche, c'est plus incertain concernant Mihailo Ristic, en fin de contrat mais qui ne souhaite pas quitter Montpellier avant la Coupe du Monde au Qatar. Une prolongation de courte durée serait envisagée même si des clubs de Ligue 1 sont sur les rangs.

Infos mercato (été) MHSC #teammhsc



Mavididi devrait partir : clubs PL intéressés, offres à venir + bon de sortie & volonté du joueur



Sambia : départ fortement envisagé (99% acté).



Ristic : prolong’ courte durée en vue. Pas chaud pour partir avant CdM. Mais deux L1 à l’affût — Cédric Drouet (@ced_ladrou) January 20, 2022

Brest ne s'interdit pas quelques départs d'ici au 31 janvier

Présent en conférence de presse hier pour évoquer l'arrivée de Martin Satriano (prêté par l'Inter Milan), le directeur sportif brestois Grégory Lorenzi a fermé la porte à des arrivées (sauf gros départ). En revanche, le dirigeant breton est bel et bien prêt à ouvrir la porte à quelques joueurs peu utilisés par Michel Der Zakarian : « Des clubs nous ont contactés pour qu’on puisse leur ouvrir un départ, mais nous n’avons pas avancé plus que cela pour le moment », a-t-il confié.

FC Metz : les Grenats tiennent leur latéral gauche

Après avoir été battu par l'ESTAC dans le dossier Abdu Conté, Metz a enfin trouvé son latéral gauche au Portugal. Selon L'Equipe, il s'agit de Fali Candé (Portimonense, 23 ans) qui doit signer dans les prochains jours pour 3 M€.

Troyes lâche sur un Citizen et fonce sur un buteur cap-verdien ciblé par l'ASSE !

Il va encore y avoir du mouvement à Troyes ! Alors que Patrick Roberts (ailier prêté par Manchester City, 24 ans) retourne en Angleterre et va rejoindre Sunderland (D3) selon Sky Sports, le club aubois s'est mis en tête de recruter un attaquant. Le nom de Zé Luis (libre, 30 ans) circule selon L'Equipe. Une piste qui est également envisagé par l'ASSE même si l'ancien joueur du Lokomotiv Moscou n'est pas une priorité pour les Verts.