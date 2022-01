Nice – Nantes, les compos probables et les absents

Zapping But! Football Club Ligue des Champions : le top 10 des meilleurs buteurs de l'histoire

Toujours privé de Robson Bambu et de ses deux joueurs à la CAN (Atal, Lemina), le Gym doit également faire sans Morgan Schneiderlin, suspendu après son exclusion à Brest dimanche dernier. En revanche, Christophe Galtier enregistre le retour probables de ses cas de Covid de dimanche dernier (Bard, Amavi, Stengs).

Les absents du côté de Nice : Atal, Lemina (CAN), Bambu (blessé), Schneiderlin (suspendu).

Sylla titulaire ?

Du côté des Canaris, Antoine Kombouaré « serre les fesses » à cause de la CAN qui occasionne quatre absents et de la blessure de Wylan Cyprien (ischios-jambiers). Très incertain, Nicolas Pallois a dû jeter l'éponge. Il y avait aussi deux cas de Covid (Appiah, Doucet). En revanche, Willem Geubbels devrait faire son retour dans le groupe.

Les absents du côté de Nantes : Traoré, Castelletto, Coulibaly, Simon (CAN), Cyprien, Pallois (blessés), Appiah, Doucet (Covid), Limbombé (écarté).

Nice : Benitez – Lotomba, Todibo, Dante (cap.), Bard – Boudaoui, K.Thuram, Rosario, Kluivert – Gouiri, Delort.

Nantes : Lafont (cap.) - Fabio, Girotto, Sylla, Merlin – Blas, Moutoussamy, Chirivella, Pereira da Sa – Geubbels, Kolo Muani.