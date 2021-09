Nice, OM, RC Lens, LOSC... Un sommet gouvernemental prévu pour régler la question des supporters

Zapping But! Football Club Diego Maradona : le monde du football rend hommage à El Pibe de Oro

Comptant parmi les présidents de clubs pris dans la tourmente des violences de supporters samedi dernier lors de Lens – Lille, Olivier Létang a tapé du poing sur la table dans l'émission de France 5 « C à vous ».

« Aujourd'hui, il faut que les clubs de football se réunissent mais pas seuls. Il faut qu'on le fasse avec la Fédération, avec la Ligue, avec l'Etat, avec les autorités publiques. Il faut absolument qu'on arrête cette escalade. Il faut qu'on arrive à des sanctions fortes. Il est hors de question qu'on puisse être blessé quand on vient passer des moments comme cela », a déploré l'ancien dirigeant du PSG qui va être entendu.

En effet, comme l'a annoncé l'ancien journaliste de RMC Sport Mohamed Bouhafsi, aujourd'hui chroniqueur pour cette émission les quatre Ministres Eric Dupond-Moretti (justice), Gérald Darmanin (intérieur), Roxana Maracineanu (sports) et Jean-Michel Blanquer (éducation, jeunesse et sports) se réuniront la semaine prochaine avec les instances et les clubs pour établir une stratégie commune de lutte contre cette violence dans les stades. Celle-ci est déjà présentée comme « coordonnée et ferme ».

