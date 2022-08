Nice perd Belotti et Cavani après Tel Aviv, Waris recasé, adieu à une promesse de Rennes 

Zapping But! Football Club Top 10 : les contrats de sponsoring maillots les plus lucratifs

Toulouse FC : Edjouma de retour à Toulouse ?

Malcom Edjouma (25 ans), qui évolue au FCS Bucarest (D1 roumaine) depuis février, pourrait revenir à Toulouse où il est né. Selon L’Équipe, le TFC travaille depuis plusieurs jours sur la signature du milieu de terrain français, sous contrat jusqu'en 2026.

AJ Auxerre : Boto suivi en Belgique

Kenji-Van Boto (26 ans) a un bon de sortie accordé par les dirigeants de l'AJ Auxerre. D’après L’Équipe, le latéral gauche est courtisé par Anderlecht qui aimerait se faire prêter, avec option d'achat, le joueur qui évoluait à Pau (L2) la saison dernière.

Stade Rennais : Gboho vers Bruges

Prêté au Vitesse Arnhem la saison dernière, Yann Gboho ne restera pas au Stade Rennais pour la dernière année de son contrat. Le milieu offensif (21 ans) doit signer au Cercle Bruges (D1 Belge). D’après L’Équipe, toutes les parties terminaient de négocier hier soir pour finaliser un accord de transfert.

RC Strasbourg : Waris n’ira pas à Nantes

Laissé libre par le RC Strasbourg, Majeed Waris a su nom relié au FC Nantes sur ce mercato mais il vient de retrouver un nouveau challenge à l’Anorthosis Famagouste (1ère division Chypre). En Alsace, l’ancien attaquant des Canaris aura joué 37 matchs de Ligue 1 pour 5 buts marqués sans jamais réussir à s’imposer avec Thierry Laurey puis Julien Stéphan.

OGC Nice : Favre perd Belotti et Cavani après Tel Aviv

L'OGC Nice s'est incliné hier soir à Tel Aviv lors du barrage aller de Ligue Europa Conférence. Dominateurs en première période, les Aiglons ont cédé à un quart d'heure du terme face au Maccabi (0-1). « Il a manqué peu de chose mais on n'a pas marqué, a pesté Lucien Favre. Au match retour, il ne faudra pas attaquer sans arrière-pensée. Il faudra être intelligent dans le jeu. Mais on sait qu'on doit gagner avec deux buts d'écart. On va le faire. » Confiant, le coach du GYm peut perdre son sourire au mercato. Selon la presse argentine, Edinson Cavani sera bientôt un joueur de Villarreal alors qu’Andrea Belotti aurait succombé aux avances de José Mourinho à l’AS Rome.