Nice se rend malade, Delort s'excuse auprès de l'Algérie, Strasbourg prolonge un crack

Zapping But! Football Club PSG - INFO BUT! : Paris tente Lewandowski, mais...

OGC Nice : Delort fait une grande annonce sur son avenir international

L'attaquant a expliqué vouloir revenir chez les Fennecs...

🎙| Andy Delort :



« Je tiens à présenter mes excuses au peuple algérien. Je suis pressé de revenir représenter les couleurs de l’Algérie. » pic.twitter.com/YpF4eA1G93 — La Vague Verte ⭐️🇩🇿⭐️ (@la_vagueverte) September 15, 2022

Saettel passe pro au RC Strasbourg... qui sera décimé à Montpellier

Le RC Strasbourg a annoncé jeudi la signature de son premier contrat professionnel de trois ans par Tom Saettel (17 ans), jeune milieu de son académie. Par ailleurs, entre les suspendus (Prcic, Le Marchand), les forfaits (Thomasson, Nyamsi, Delaine, Fila, Kawashima) et les incertains ( Ajorque, Liénard, Diallo, Dagba), Strasbourg sera très diminué à Montpellier samedi...

AS Monaco : Clement tance ses attaquants

L'AS Monaco a été battue à domicile ce jeudi par Ferencváros (1-0) en Ligue Europa. En conférence de presse, Philippe Clement, l'entraîneur monégasque, pointait du doigt le manque de réalisme de son équipe. « En Europe, réalisme et efficacité sont très importants pour avoir des résultats, a commenté le technicien belge en conférence de presse. En première mi-temps, le rythme n'a pas été assez fort. On n'a pas été clinique dans les 16 mètres. On avait pourtant assez pour faire le nécessaire. On a montré que notre deuxième mi-temps a été bien meilleure. Donc ce n'est pas un problème physique. On mérite au moins un nul ou de gagner. »

AJ Auxerre : Furlan donne sa feuille de route

Réputé pour la qualité de la production de ses équipes, Jean-Marc Furlan (64 ans) évoque sans cesse ses « protocoles de jeu ». Or, leur assimilation retarde l'intégration des recrues estivales de l’AJ Auxerre, d'autant que cinq sont arrivées courant août. « Ce n'est pas un ou deux détails, ce sont de nombreuses consignes, explique-t-il dans L’Équipe. Il y a trois zones avec des protocoles à respecter, car ils mettent les joueurs en sécurité : la zone de récupération, celle de préparation et celle de finition. Tu respectes mes protocoles, sinon tu dégages. »

OGC Nice : plusieurs malades dans l’effectif !

Plusieurs membres de la délégation de l’OGC Nice, qui vient d'obtenir un nul à Belgrade, face au Partizan (1-1) en Ligue Europa Conférence, ont été malades. Selon L’Équipe, un joueur dont l’identité n’a pas filtré a même dû se rendre à l'hôpital. Marcin Bulka a même eu des symptômes partagés par « cinq, six autres joueurs », a expliqué Lucien Favre en conférence de presse d'après-match. Absent de la feuille de match, Melvin Bard faisait partie des membres de la délégation niçoise touchés durant la journée.

Montpellier : un international suisse toujours pisté

Selon l'insider Mohamed Toubache-Ter, Montpellier pourrait relancer cet hiver la piste Edmilson Fernandes, défenseur suisse de Mayence évoqué cet été.

Toulouse FC : évoqué en Allemagne, Rouault a d'autres priorités

Anthony Rouault serait de plus en plus suivi par les scouts du Borussia Mönchengladbach. Le site Les Violets note que suite à sa performance contre Reims (1-0), le défenseur s’est fait remarquer en intégrant l’équipe-type du week-end de Sofa Score et du compte Twitter Football Talent Scout, suivi par plus de 200 000 personnes sur le réseau social. Dans un entretien à la chaîne de télévision locale viàOccitanie, le défenseur explique cependant sa préférence pour les championnats anglais et espagnol... « Un championnat fait rêver, c’est la Premier League. Pour être plus réaliste, je trouve que la Liga me correspondrait le plus. Mais honnêtement, aucun championnat ne me pousserait à partir juste pour le nom du championnat. Le plus important, c’est de jouer et de prendre du plaisir. Partir de Toulouse un jour ? C’est sûr que ça me fera bizarre, ça fera un pincement au cœur, après si j’ai la chance que ma carrière évolue bien, il faudra peut-être que je parte un jour. Si Toulouse évolue aussi et que j’évolue également, pourquoi ne pas rester ensemble ? On verra comment ça passera. »

Anthony Rouault : “Partir de Toulouse un jour ? C’est sûr que ça me fera bizarre” https://t.co/CeLvFSpjte — LesViolets.Com (@LesVioletsCom) September 15, 2022

Girondins : Ignatenko justifie son choix de rester à Bordeaux

En conférence de presse, jeudi, Danylo Ignatenko, est revenu sur son choix de rester à Bordeaux malgré la relégation en L2. « Je remercie les Girondins de Bordeaux qui m’ont donné cette chance de jouer dans ce club et dans ce championnat. C’était un grand honneur pour moi de rester à Bordeaux. Je remercie vraiment les Girondins de Bordeaux de m’avoir donné cette chance. C’était un devoir et un honneur pour moi de rester à Bordeaux, surtout maintenant, et de les aider à ce qu’ils reviennent en Ligue 1 ».