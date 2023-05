Nice sur une pépite de Championship, David (LOSC) évoque l'avenir, un ex de l'OL et de Rennes s'offre aux Girondins

Zapping But! Football Club Les 10 rencontres immanquables de Ligue 1 Uber Eats 2022/23

OGC Nice : Ineos vise un crack irlandais en défense Désireux de bâtir une grosse équipe la saison prochaine, le Gym fourmille d'idées pour mener à bien son projet. Si l'on en croit le média local Irish Independant, l'OGC Nice serait sur les rangs pour le défenseur irlandais de Norwich Andrew Omobamidele (20 ans). Titulaire en Championship cette saison et dans le viseur du Milan AC, le stoppeur des Canaries est valorisé à 20 M€. Un sacré investissement qui rappelle celui de Youssouf Ndayishimiye cet hiver... LOSC : Jonathan David ne voit pas au delà de la fin de saison En conférence de presse hier avant le match face à Reims, Jonathan David (23 ans) a été questionné sur son avenir. L'international canadien, deuxième meilleur buteur de L1 actuellement (21 buts), s'est voulu plutôt évasif et langue de bois : « Moi, je suis à Lille, je suis joueur de Lille, j’ai un contrat jusqu’en 2025. Ma tête est à Lille, je veux bien finir la saison pour nous qualifier pour une place européenne. Je ne sais pas ce qu’il se passera après, on verra ça en fin de saison ».

Et aussi...

FC Nantes – RC Strasbourg : les Alsaciens se méfient des Canaris

Si le FC Nantes n'a plus gagné depuis de longs mois en Ligue 1, le RC Strasbourg avance quand même très méfiant vers le match de la peur de dimanche après-midi. Désireux de se concentrer sur son club, Frédéric Antonetti a d'ailleurs recadré les journalistes ne lui parlant que des Canaris, rappelant qu'il y avait quand même pas mal de bons joueurs au FCN : « Pour être finaliste de la Coupe de France, il faut en éliminer des équipes. Et éliminer Lens et Lyon, ce n’est pas rien. Nantes est dans un temps faible de sa saison (…) Mais Nantes a ses problèmes, nous les nôtres. Vous parlez beaucoup de ceux de Nantes mais on a aussi les nôtres... »

Egalement présent face à la presse ce vendredi, Maxime LeMarchand est aussi très méfiant : « Ce n’est pas la meilleure période de Nantes, mais il faut faire attention à cette équipe car il y a de très bons joueurs et ils seront à domicile. La Beaujoire a une ambiance particulière.On se prépare à tous les scénarios. On s’attend à tout, surtout à la Beaujoire. Il faudra bien gérer tout ça durant le match ».

?￯ᄌマ Maxime #LeMarchand : "On se prépare à tous les scénarios. On s’attend à tout, surtout à la Beaujoire. Il faudra bien gérer tout ça durant le match."#FCNRCSA pic.twitter.com/N7VBgELX52 — Racing Club de Strasbourg Alsace (@RCSA) May 5, 2023

Toulouse FC : des cadors sur Spierings, Dupé bientôt prolongé

Qualifié pour la Ligue Europa l'an prochain et maintenu à 99,9%, le Toulouse FC est déjà dans la préparation de la saison prochaine … Avec beaucoup d'incertitudes dans son effectif à commencer par le cas de son maître à jouer Branco van den Boomen et de son capitaine Brecht Dejaegere, tous deux en fin de contrat. Si l'on en croit De Telegraaf, le Téfécé va aussi devoir se méfier de l'Ajax Amsterdam et du PSV Eindhoven pour l'excellent Stijn Spierings. En revanche, pour ce qui est de son gardien Maxime Dupé, également libre au 1er juillet, sa prolongation est imminente selon La Dépêche du Midi. Un autre gardien est également attendu pour rentrer en concurrence avec Kjetil Haug, l'homme de la coupe à Toulouse.

MHSC : deux Marocains dans le viseur

Si l'on en croit le média marocain KoraMaroc, relayé par l'excellent site AllezPaillade, Montpellier aurait un œil sur deux joueurs du FAR Rabat (leader de D1 marocaine) : Reda Slim (ailier, 23 ans) et Zineddine Derrag (milieu défensif, 24 ans).

Et enfin...

AS Monaco : Clément a vu Rybolovlev et reste confiant sur son avenir

Palors que l'AS Monaco déraille complètement en Ligue 1 ces dernières semaines, Philippe Clément reste serein sur son avenir sur le Rocher. Avant le déplacement au SCO Angers, le Belge est revenu sur sa rencontre de la semaine avec le président Dmitri Rybolovlev, qui l'aurait conforté à cette occasion :

« Nous avons eu une réunion pour les transferts, pour la saison prochaine, nous avons parlé de ça. On est tous déçus (de cette série), le président, Paul (Mitchell, le directeur sportif), moi, le staff, les joueurs, tout le monde l'est des prestations des deux dernières journées - parce qu'il y a deux semaines, on était en pleine lutte pour la 2e place. Est-ce que je me sens soutenu ? J'ai toujours senti le soutien du président. Je n'ai pas eu un autre sentiment ».

Stade de Reims : Marshall Munetsi prolonge avec une clause unique en son genre

Ce vendredi, le Stade de Reims a validé la prolongation de son milieu défensif zimbabwéen Marshall Munetsi (26 ans) jusqu'en 2027. Ce qui fait surtout parler dans ce nouveau contrat de l'ancien joueur des Orlando Pirates c'est une clause de générosité : «Pour chaque kilomètre parcouru par le numéro 15 champenois avec le SDR, le Stade de Reims s’engage à reverser 100 euros à la Fondation Marshall Munetsi. L’opération prendra effet dès demain lors de la rencontre SDR-LOSC à 19h au Stade Auguste Delaune. Tout au long de la rencontre, les spectateurs et téléspectateurs pourront suivre en direct le nombre de kilomètres parcourus par Marshall Munetsi ainsi que sa monétisation affichée en temps réels sur les panneaux LED et les écrans géants du stade». Ludique et classe à la fois.

Déjà ?￰ン゚ᆴ?￰ン゚ᆵ ?￰ンラᄊ?￰ンラᄐ?￰ンラᄇ̀?￰ンラ﾿?￰ンリタ au compteur et ce n'est pas près de s'arrêter !! ?@MarshallMunetsi prolonge l'aventure en ? et ⚪️ jusqu'en 2027 ⬇️ — Stade de Reims (@StadeDeReims) May 5, 2023

Girondins : Damien Da Silva s'offre à Bordeaux

Parti au Melbourne Victory (D1 australienne) cet hiver, Damien Da Silva (35 ans) ne serait pas contre un retour en France, dans le club où il a fait sa pré-formation. Ancien capitaine de Rennes, également passé par l'OL, le défenseur a évoqué pour le média La Causerie la possibilité d'un retour aux Girondins de Bordeaux après sa pige à l'étranger.

« Cet hiver, j'ai eu des sollicitations mais ce n’était pas ce que je recherchais, je privilégiais l’expérience à l’étranger. Après Lyon, je ne me voyais pas repartir dans un club de Ligue 1 qui jouait le maintien ou le ventre mou. Le moment était venu de tenter autre chose. Si Bordeaux remonte ? Ce serait impossible pour moi de refuser Bordeaux. J’ai toujours rêvé de jouer dans ce club-là, sous ces couleurs. Le maillot du Melbourne Victory est d’ailleurs quasiment identique à celui des Girondins (rires). Plus sérieusement, en tant qu’enfant du club, ça aurait été une grande fierté pour moi et ma famille de porter ce maillot ».

