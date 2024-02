Nice veut encore chasser Atal, Rennes s’est fait attaquer pour Doué, les 3 recrues ratées par Bordeaux

Zapping But! Football Club TOP 10 des meilleurs buteurs de Ligue 1 Uber Eats

OGC Nice : Ghisolfi veut toujours vendre Atal

Si le Mercato a fermé ses portes jeudi soir, Florent Ghisolfi, le directeur sportif de l’OGC Nice, ne désespère pas de se séparer de Youcef Atal (27 ans). En conférence de presse, l’ancien Lensois a expliqué que la suspension du Fennec était terminée mais qu’il « ne sera pas dans le groupe pour ce week-end » : « On va voir ce qui se passe dans les jours qui viennent. Il reste quelques marchés encore ouverts (...) Pour le cas de Youcef, on va continuer de regarder ce qui va se passer. »

Sous contrat avec le Gym jusqu’en juin, Youcef Atal a quelques touches en Turquie, où le marché local ne ferme que le 9 février, mais également en Russie et en Amérique du Sud, selon Ekrem Konur.

Stade Rennais : plusieurs clubs ont sondé Désiré Doué en janvier

Malgré une offre de 20 M€ du Bayer Leverkusen, leader de Bundesliga, le Stade Rennais a fait le choix de conserver Désiré Doué (19 ans) cet hiver. Comme expliqué par Ouest-France, le départ du jeune ailier était un « non sujet ». Le média précise également que le Borussia Dortmund, Newcastle et d’autres « vieux » prétendants sont tous venus aux nouvelles via ses nouveaux conseillers. Partout la même réponse : Rennes a posé un stop.

AS Monaco : Vanderson prolonge

Comme annoncé par Foot Mercato il y a quelques jours, le latéral droit brésilien Vanderson (22 ans) a prolongé son bail d’une saison, jusqu’en juin 2028, à l’AS Monaco.

Stade de Reims : Caillot répond aux critiques, à Will Still et à la rumeur Ekitike

Dans un entretien à France Bleu Champagne Ardennes, Jean-Pierre Caillot a fait le bilan du Mercato du Stade de Reims. Il a notamment répondu aux critiques sur la vente d’Azor Matusiwa au Stade Rennais : « Je rappelle que je gère une entreprise, que je ne suis pas milliardaire, ni chef d’État, je ne suis pas non plus un fonds d’investissement. Si depuis 15 ans, le Stade de Reims a des résultats positifs sur le plan financier, ce n’est pas un hasard. Et cette proposition pour Azor, on ne pouvait pas la refuser. Mais si j’entends que c’est difficilement acceptable pour nos supporters, malgré tout, c’est une position de gestion que devait prendre le club ».

S’il comprend la frustration de son jeune entraîneur Will Still, le président champenois a rappelé certains fondamentaux : « J’adore Will, j’adore ce qu’il fait et il va apprendre au fil du temps qu’avoir des résultats c’est une chose, mais qu’il faut savoir aussi gérer un club comme on le fait. Je comprends ses états d’âme quand on lui enlève un joueur mais quand je vois aujourd’hui l’effectif qu’il a à sa disposition pour un jeune entraîneur… Il a un grand avenir, le Stade de Reims aussi. Je ne sais pas si notre avenir sera commun, mais aujourd’hui, Will a des résultats parce qu’il est brillant mais aussi parce qu’il a entre les mains un effectif de qualité ».

Enfin, Jean-Pierre Caillot a fait savoir que la rumeur d’un come-back d’Hugo Ekitike, un temps évoqué cet hiver, était fausse : « Cela n’a jamais été d’actualité. Jamais ! je continue à avoir des contacts avec Hugo, car j’ai toujours les yeux d’un père avec mes joueurs, et j’ai gardé de bons contacts avec lui, mais il n’a jamais été question qu’il revienne chez nous. Et c’est totalement surréaliste de pouvoir imaginer cela. On connait ses émoluments… »

MHSC : Der Zakarian se justifie d’avoir zappé Stambouli

En conférence de presse vendredi, Michel Der Zakarian a expliqué pourquoi il n’avait pas donné suite en la possibilité de récupérer Benjamin Stambouli (33 ans) au MHSC : « Ça n’a pas abouti parce qu’on n’a pas décidé de le prendre, c’est tout. Mais ce n’était pas lui ou Sagnan, cela n’avait rien à voir. Stambouli peut jouer au milieu ou derrière. C’était ses rôles en Allemagne ou en Turquie. Quand Estève a dit qu’il voulait partir, ce n’était pas pour le remplacer par Stambouli ». Suite à sa résiliation de contrat en Turquie, l’ancien du PSG a opté pour un contrat de cinq mois au Stade de Reims.

Toulouse FC : encore deux départs possibles post-Mercato ?

D’après le site lesViolets.com, le Toulouse FC n’a peut-être pas fini son Mercato dans le sens des départs. Le gardien norvégien Kjetil Haug (25 ans) et le finlandais Naatan Skyttä (21 ans) sont encore susceptibles de plier bagage. Le média haut-garonnais rappelle d’ailleurs qu’en Scandinavie, la Norvège peut accueillir de nouveaux joueurs jusqu’au 3 avril…

Girondins : les 3 pistes suivies par Bordeaux en janvier

Suiveur des Girondins de Bordeaux pour L’Equipe, Emery Taisne a expliqué sur X que le club aquitain avait trois éléments dans le viseur cet hiver s’il parvenait à vendre Alberth Elis et Malcom Bokélé. Les deux joueurs étant finalement restés, il n’y a pas eu d’approches mais on connait le nom de ces trois pistes : Philip Otele (ailier du CFR Cluj, 24 ans), Maxime Bernauer (défenseur central du Dynamo Zagreb, 25 ans) et Aymane El Hassouni (milieu offensif de 28 ans, actuellement sans club et demandé par Albert Riera).

