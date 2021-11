Nicollin tacle les ultras de l’ASSE, Koscielny recadré, Ménès relance le Stade Rennais

Zapping But! Football Club Top 10 : les meilleurs buteurs de la décennie

Nicollin tacle les ultras de l’ASSE

Laurent Nicollin pointe le comportement des ultras de l’ASSE lors de la réception d'Angers et estime que la rencontre n'aurait pas dû se dérouler ! « Quand un joueur est blessé, le match doit s'arrêter, il n'y a pas à tergiverser, a analysé le président du MHSC dans Midi Libre. Quand 300 à 400 fumigènes sont jetés sur un terrain, Saint-Etienne pour ne pas les nommer, le match ne peut avoir lieu, tout simplement. Il faut des actes forts qui pénalisent les clubs mais aussi les supporters, même si certains ne comprendront pas et seront toujours dans l'excès. Il faut distinguer deux choses : l'acte isolé de la personne jetant un truc, qui est de la bêtise humaine, et le phénomène de masse, comme à Nice ou à Lens, avec des envahissements de terrain. Dans ce dernier cas, tu peux le gérer plus ou moins en faisant intervenir la sécurité, mais un débile qui jette une bouteille ou une canette sur un joueur, on est impuissant. On ne peut pas mettre un stadier derrière chaque supporter. »

Rothen recadre Koscielny

Jérôme Rothen a profité des défaillances de la défense des Girondins de Bordeaux cette saison pour mettre un petit taquet à Laurent Koscielny. « Il faut corriger. Je trouve que Bordeaux est une équipe très joueuse avec Petkovic. Il y a des joueurs de ballons, ils prennent des risques. Sauf qu’au bout d’un moment, à la perte de la balle, il faut vite se recroqueviller. Là, il ne trouve pas le juste milieu, a-t-il affirmé sur RMC Sport. A côté de ça, il y a l’histoire du bloc équipe. C’est le plus facile à corriger quand tu es entraineur mais il y a aussi le déficit individuel. Derrière, il y a des absences. Koscielny, si c’est le Koscielny d’il y a quelques mois ou quelques années, il n’y a pas de problèmes mais il va falloir que lui arrive à densifier, à gagner les duels. »

Brest a un cador dans le jeu aérien

Une statistique vaut le détour et a particulièrement attiré notre attention ce matin. Steve Mounié a remporté 104 duels aériens cette saison. C’est plus du double que tout autre joueur de L1 (le Rennais Nayef Aguerd, 2 e , en totalise 50), et c’est davantage que l’ensemble de l'équipe du PSG (101) ! Les Girondins de Bordeaux sont prévenus à la veille d’accueillir le SB29 au Matmut Atlantique dans le cadre de la 15e journée de L1 (15h).

Garcia s’impatiente à Reims

Oscar Garcia a mis le doigt sur une défaillance qui coûte beaucoup de points au Stade de Reims cette saison : son incapacité à tenir un bon résultat. « On ne peut pas comparer le match de Strasbourg à celui de Bordeaux, ni celui de Troyes à celui de Brest. C’est vrai que l’on prend l’avantage à chaque fois, mais il y a aussi un adversaire, a-t-il analysé en conférence de presse. C’est toujours difficile de conclure et on rate souvent les opportunités qui s’offrent à nous. Et ce n’est pas une question de jeunesse : regardez Clermont qui possède l’équipe la plus âgée de la Ligue 1, et qui se fait remonter à Saint-Étienne… Le Stade de Reims figure dans un groupe de sept ou huit équipes de même niveau, et il doit redoubler d’effort pour rester compétitif. »

Ménès mise sur Rennes à Lorient

Alors que Bruno Genesio a poussé un pettit coup e gueule suite au nul contre le Vitesse Arnhem jeudi en Ligue Europa Conference (3-3), Pierre Ménès estime que le Stade Rennais a toutes les armes pour rebondir dimanche à Lorient dans un derby qui sent la poudre (15h). « La semi-contre-performance face à Arnhem en Conférence Europa résonne comme un avertissement pour les hommes de Génésio, qui sont nettement supérieurs aux Merlus », a-t-il constaté sur son blog.

Pronostics Ligue 1, 15e journée : victoires de Nice, de l'OM et du PSG



