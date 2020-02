Nîmes – OM (2-3) : une tragédie est arrivée aux Costières

true

L’OM a repris sa marche en avant. Après avoir trébuché contre le FC Nantes samedi dernier à domicile (1-3), les hommes d’André Villas-Boas ont su réagir aux Costières pour venir à bout de valeureux Nîmois, battus sur le fil (3-2).

Dario Benedetto devient le 1er joueur de l’@OM_Officiel à inscrire un triplé lors d’un match en @Ligue1Conforama depuis Florian Thauvin face à l’@AmiensSC le 25 novembre 2018. #NOOM — Stats Foot (@Statsdufoot) February 28, 2020

« C’est une très belle victoire, on a bien joué, sauf en début de seconde période, a noté le coach de l’OM après la rencontre. On a été capables de répondre, c’est positif. J’ai bien aimé mon équipe au niveau de la concentration, c’était un match intense, et on a mérité la victoire. On continue notre chemin. Après Nantes, on a immédiatement parlé, le lundi, pour garder la confiance. Car on reste cette équipe qui a enchaîné 16 matches sans défaite (toutes compétitions confondues). »

Un supporter de 38 ans est mort aux Costières

Aussi frustrante soit-elle, la défaite contre l’OM (2-3) est passée au second plan pour les Nîmois, hier soir. L’Équipe annonce dans son édition du jour qu’un supporter de la tribune sud, âgé de 38 ans, a en effet été victime d’un malaise cardiaque pendant la rencontre. Malgré l’intervention rapide des secours, il n’a pu être réanimé. Une vraie tragédie.