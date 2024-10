Non-dits à Montpellier, appel au calme au Havre, licenciement abusif à Toulouse

MHSC : première pour Gasset, trop de non-dits à Montpellier ?

Avant la réception de Toulouse ce dimanche, qui doit permettre au MHSC de se relancer après le 0-5 de dimanche dernier contre l'OM qui a coûté son poste à Michel Der Zakarian et provoqué le retour de Jean-Louis Gasset, le journaliste de L'Equipe Hugo Guillemet a énuméré tous les problèmes internes : "Le MHSC ressemble aujourd’hui à une famille qui ne se dit pas vraiment les choses. Michel Mézy l’un des conseillers du Président, l’un des meilleurs amis de Louis Nicollin, ils ne peuvent pas se voir avec Jean-Louis Gasset… On a un directeur sportif, Bruno Carotti, présent depuis 15 ans et les résultats aujourd’hui ne sont pas suffisants. L’effectif n’est pas adapté à Ligue 1. Certes il y a un manque de moyens mais dans ce championnat, il y a au moins 5 clubs avec des moyens inférieurs au MHSC. Falaye Sacko, cela fait des années que c’est le latéral droit, il n’a pas le niveau de la Ligue 1. Il y a un problème de qualité. Ce fonctionnement, il est bien avec les gars du coin, mais ce club doit passer un cap et avoir de nouvelles idées. […] Montpellier, de par son fonctionnement, doit mieux travailler que les autres pour s’en sortir. Ce que réussit actuellement le Stade Brestois. Montpellier, au moment de son retour en Ligue 1, il y avait une idée, ils ont lancé des joueurs et ont su mettre en place une ossature qui ensuite a remporté le titre. Il y avait une ligne directrice, aujourd’hui, on ne comprend plus".

Ecartés avec Michel Der Zakarian, Jordan Ferri, Wahbi Khazri et Benjamin Lecomte devraient faire leur retour dans le onze. Jean-Louis Gasset veut s'appuyer sur des joueurs expérimentés, ce qui permettrait de décharger quelque peu Téji Savanier de la pression qui pèse sur ses épaules.

AS Monaco : Golovine de retour pour le derby

Remis de sa blessure, Alexandre Golovine a joué la deuxième période du match de C1 contre l'Etoile Rouge de Belgrade (5-1) mardi. Selon L'Equipe, le meneur de jeu russe devrait être titularisé ce dimanche à 17h contre l'OGC Nice. Reste à savoir à la place de qui car tous les joueurs offensifs de l'ASM brillent en ce moment. Le quotidien sportif pense que Takumi Minamino sera le joueur sacrifié car il a besoin de se reposer après avoir beaucoup enchaîné.

OGC Nice : Haise met un coup de pression à ses joueurs

Remonté par la défaite sur la pelouse de Ferencvaros (0-1) jeudi, Franck Haise attend une réponse de ses joueurs ce dimanche à l'Allianz Riviera face à l'ASM : "On peut toujours disserter sur l'équipe, les absents, ceux qui jouent. Mais quand il manque tant de choses pour faire un match de haut niveau, c'est que si mon message ne passe pas encore, j'appuie dessus pour qu'il passe. Mais j'attends de mes équipes qu'elles donnent tout et tout le temps. Si Monaco est à son niveau, il y a de grandes chances qu'ils soient plus forts que nous. Mais il y a quelques semaines, on a fait un très bon match contre Paris (1-1). Paris nous est supérieur, comme Monaco nous est supérieur, ce sont les deux meilleures équipes du championnat, et d'assez loin".

Mais aussi...

Stade Brestois : Roy fier de son équipe malgré les embûches

Samedi en début de soirée, le SB29 s'est imposé à Reims (2-1), malgré la fatigue de la Champions League (1-1 contre Leverkusen) et deux commotions cérébrales à Delaune. Eric Roy a fait part de sa fierté après la rencontre : "C’est une grosse performance de gagner ici. Encore plus avec les deux protocoles commotion pour Luck (Zogbé) et Massadio (Haïdara). Kenny (Lala) et Jordan (Amavi) ont su se mettre au diapason. L’équipe a su s’adapter et à géré malgré cette situation peu banale. J’ai beaucoup de satisfaction quand je vois mon groupe répondre d’une telle manière".

Stade de Reims : Elsner réclame plus de rigueur à ses joueurs

L'entraîneur rémois, Luka Elsner, était remonté contre ses joueurs, hier, après la défaite à domicile contre Brest (1-2) : "On paye cher notre manque de discipline sur des phases clés et on doit montrer plus d'agressivité pour garder notre équilibre. On a manqué de continuité en deuxième mi-temps, car on a payé nos efforts très soutenus pour revenir pendant vingt-cinq minutes avant la pause. Maintenant, on doit serrer les rangs et montrer énormément de rigueur."

SCO : Dujeux très satisfait après le succès sur l'ASSE

Hier, dans le duel des promus, Angers a pris le meilleur sur Saint-Etienne (4-2) à Raymond-Kopa. Un succès dont s'est enorgueilli l'entraîneur du SCO, Alexandre Dujeux : "On sait que le championnat va être long et dur et j'ai envie de revivre des soirées comme celle-là. ll faudra qu'on se dépasse. J'aime ce groupe. J'ai envie qu'il se batte, à l'image de Niane qui sort de trois bon matchs et qui marque. On a dû démarrer la saison à trois derrière et on n'a pas tourné à plein régime. Le match de ce soir n'est pas un aboutissement mais il doit prouver qu'on est capable de bonnes choses. Les joueurs doivent prendre leurs responsabilités, c'est ce qu'on leur demande. On sent que les joueurs apprennent de la Ligue 1".

TFC : un licenciement abusif à cause des Violets ?

Le Parisien a révélé une drôle d'affaire : un employé de la mairie de Toulouse aurait été licencié au motif qu'il aurait critiqué le TFC à l'occasion d'un match au Stadium où il était invité en loges ! "J’ai été profondément impacté et meurtri par ce qui s’est passé, surtout en voyant mes enfants pleurer à cause de ces accusations graves et mensongères dont j’ai été la cible, a déclaré cette personne, prénommée Jean, au quotidien régional. On a entaché ma réputation alors que je n’ai jamais eu le moindre problème dans mon travail. J’ai été agressé verbalement et physiquement pour avoir émis un simple avis dans une conversation privée." L'employé conteste son renvoi et a porté l'affaire en justice.

Le Havre : Roussier lance un appel au calme

Après la défaite à Rennes (0-1) vendredi, le président du HAC, Jean-Michel Roussier, a demandé, dans les colonnes de Paris-Normandie, à ses supporters de rester calmes et de soutenir l'entraîneur, Didier Digard, plutôt que de le siffler : "On a des joueurs qui ont découvert la L1 la saison dernière, avec tout ce que cela comporte en termes d'adrénaline. Aujourd'hui, certains sont revenus à leur niveau, l'adrénaline en moins. Il faut être lucide. On le dit depuis l'hiver dernier. La saison dernière, on a gagné seulement 3 matches sur la phase retour. Pourquoi croyez-vous que Luka Elsner n'a pas voulu rester ? Son discours a été extrêmement clair : soit on partait sur un renouvellement massif de l'effectif, soit il ne restait pas. Il considérait qu'on était arrivé en fin de cycle avec cet effectif. Je ne suis pas du genre à donner de grands coups de pied ou de poing dans les portes, à retourner la table. A part Marseille, nous avons joué tous les gros. On est dans notre championnat et on a gagné les deux matches qu'il fallait gagner, à Saint-Etienne et contre Auxerre. Les critiques et les sifflets envers Didier Digard, je les trouve injustes et déplacés. Je n'ai aucun doute concernant ses qualités. Je ne vais pas faire partie de ces présidents à la con qui affirment avoir totalement confiance en leur entraîneur et qui le jettent trois jours après...".

Les Girondins qualifiés pour le 7e tour de la Coupe de France

Hier, le FCGB a battu le FC Cœur Médoc Atlantique 4-1 pour le compte du 6e tour de la Coupe de France. Merdji (x2), Ranem et un adversaire contre son camp ont marqué pour les Girondins. La rencontre était censée se disputer à huis clos mais il y avait un gros millier de spectateurs. Mission accomplie pour le club aquitaine, qui atteint donc le 7e tour, qui verra l'entrée en lice des clubs de Ligue 2. Avec la perspective d'une affiche intéressante au Matmut Atlantique.