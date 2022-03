OGC Nice : après l'ASSE et le LOSC, Galtier rêve d'un triplé de prestige

Zapping But! Football Club Top 10 : les meilleurs buteurs de la décennie

S'il n'a pas vraiment eu le temps de savourer du fait du choc face au PSG programmé dès samedi, Christophe Galtier ne boudait pas son plaisir d'avoir qualifié l'OGC Nice pour le Stade de France en sortant les amateurs de Versailles (N2) mardi soir (2-0).

« Il y a beaucoup de joie et de soulagement. On a eu affaire à une belle équipe de Versailles. Félicitations à eux et à leur entraîneur pour leur magnifique parcours ! Après, je suis heureux pour les membres du club et nos supporters. Ça va également maintenir le groupe concentré avec le Championnat et cette finale face au FC Nantes ou l'AS Monaco. On est tous concerné par rapport aux objectifs fixés. Il me tarde de voir ce Stade de France en rouge et noir », a commencé l'ancien coach des Dogues.

« Il n'y a pas eu d'explosion dans le vestiaire »

S'il reconnaît que tout n'était pas parfait dans la manière, notamment en première mi-temps, Christophe Galtier l'explique par la grosse pression d'avant-match : « Les gens voulaient voir les amateurs battre les pros. La joie n'était pas la même chez nous qu'après les succès contre le PSG ou l'OM. Là, c'était plus du soulagement et de la satisfaction. Il n'y a pas eu d'explosion dans le vestiaire ».

Désormais, l'ancien coach de l'ASSE et du LOSC, vainqueur de la Coupe de la Ligue 2013 et du titre de champion de France 2021 avance vers le dernier trophée hexagonal qu'il lui manque : « J'en discutais l'après-midi du match avec un proche. Ce serait formidable comme triplé avec trois clubs différents. J'ai déjà gagné la Coupe de France comme adjoint avec Alain Perrin à Sochaux et Lyon. Mais comme entraîneur principal, ce serait extraordinaire. Mais on est encore loin de ça ».