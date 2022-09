OGC Nice : Delort sauve le nul dans le match de la honte

Zapping But! Football Club L'Instant Mercato : la Premier League et la Série A s'enflamment, la L1 impactée ?

De violents incidents ont émaillé l'avant-match entre Nice et Cologne, ce jeudi. Des affrontements ont eu lieu en tribune et un supporter allemand est en soins intensifs après avoir fait une chute de cinq mètres. Son pronostic vital est engagé. Il s'agit d'un fan du PSG, dont les Uktras sont proches de ceux de Cologne. Un autre supporter « allemand » est en soins à l'hôpital de Nice après avoir reçu un coup de couteau et lui aussi est parisien.

Malgré ces incidents, la rencontre a pu se dérouler, sur l'insistance de l'UEFA. Et après l'ouverture du score allemande en début de match, Andy Delort a permis aux Aiglons de prendre un point, sur penalty, à l'heure de jeu. Dans la foulée de l'égalisation, Gaëtan Laborde avait touché la barre (63e).