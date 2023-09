Farioli ne fanfaronne pas à Nice, Yazici enflamme Lille, Nantes réfléchit après les sanctions

Zapping But! Football Club Top 10 : les joueurs les plus fidèles en Ligue 1

OGC Nice : Farioli ne fanfaronne pas après le PSG

Vainqueur du PSG vendredi dernier au Parc des Princes, l’OGC Nice doit confirmer ce petit exploit dans deux jours contre l’AS Monaco. Pour ce choc en ouverture de la 6e journée de Ligue 1, Francesco Farioli ne veut pas se prendre pour un autre. « Malheureusement dans le foot, les victoires ne durent qu'une semaine, voire moins. Mais on veut continuer, parce qu'on n'a rien gagné. On veut donner une continuité à notre série, a-t-il déclaré en conférence de presse. On n'était pas dans une situation catastrophique après nos trois matches nuls. On n'est pas devenus des stars après nos deux victoires. On doit consacrer toute notre énergie au terrain pour offrir une victoire à nos supporters. Ils nous ont reçus d'une manière extraordinaire à 4h30 du matin après notre victoire à Paris. L’infirmerie ? Alexis Claude-Maurice poursuit sa rééducation. Pour Hicham (Boudaoui), on doit voir avec le staff médical. Il n'était pas à 100 % quand il est revenu de sélection. Il a un problème au dos. Quant à Antoine Mendy, il a repris l'entraînement et revient avec l'équipe. »

Stade Rennais : Terrier finalement de retour ?

"Martin va s'entraîner. Un retour dans le groupe pour l'instant n'est pas d'actualité mais il peut y avoir des surprises." Bruno Genesio était d'humeur taquine hier en conférence de presse quand il a été interrogé sur la présence de Martin Terrier dans le groupe pour affronter le Maccabi Haïfa. Selon RMC, l'attaquant aurait de bonnes chances de faire son retour, neuf mois après sa blessure au ménisque contre Nice. Son capitaine, Benjamin Bourigeaud, a déclaré à son sujet : "Il a faim c'est sûr. Il a faim de la compétition, de rejouer, de marquer. On le voit à l'entraînement dans son travail devant le but. On essaiera d'avoir faim autant que lui quand il sera de retour pour l'aider à marquer le plus rapidement".

TFC : Martinez Novell veut prendre du plaisir

En conférence de presse hier avant les retrouvailles du TFC avec la Coupe d'Europe, l'entraîneur des Violets, Carles Martinez Novell, a déclaré qu'il voulait voir ses joueurs prendre du plaisir face à l'Union Saint-Gilloise : "C'est l'un des jours les plus importants pour le club depuis la saison dernière. On a pris du plaisir à disputer la finale de la Coupe de France et il faut qu'on dispute toute la Ligue Europa avec la même philosophie. Parce que si on prend du plaisir, nos supporters en prendront également". Toulouse n'a plus joué de match européen depuis le 16 décembre 2009. A l'époque, c'était déjà contre un club belge, en Belgique (défaite 0-1 à la dernière minute à Bruges).

Stade de Reims : Still a espionné le LOSC

Mardi prochain, le LOSC accueillera le Stade de Reims au stade Pierre-Mauroy pour le compte de la 6e journée de Ligue 1. La partie a été décalée en raison de la tenue d'une rencontre de la Coupe du monde de rugby dans l'enceinte nordiste ce week-end. L'entraîneur du Stade de Reims, Will Still, a espionné les Dogues mercredi après-midi lors de leur opposition avec l'Olimpija Ljubljana (2-0) en Europa League Conférence. Les caméras de RMC, qui retransmettait la rencontre, ont reconnu le technicien, venu pas vraiment incognito.

RC Strasbourg : Vieira tient son supersub !

Auteur de l'égalisation du Racing contre Montpellier (2-2) dimanche dernier, Lebo Mothiba est devenu le meilleur buteur de l'histoire du RCSA en sortie de banc ! C'est en effet la sixième fois qu'il trouve le chemin des filets sans être titulaire au départ. Le Sud-Africain a d'ailleurs inscrit 31% de ses buts alsaciens en étant remplaçant au départ (6/19). Patrick Vieira ne doit pas chercher plus loin son supersub ! Par ailleurs, l'entraîneur strasbourgeois était hier au Château de Versailles pour le dîner en l'honneur du Roi Charles III organisé par le Président de la République, Emmanuel Macron.

Mais aussi...

AS Monaco : Fofana heureux d’être resté cet été

Sollicité au mercato estival, Youssouf Fofana est revenu sur les rumeurs de départ le concernant avant le derby entre l’AS Monaco et l’OGC Nice, vendredi en ouverture de la 6e journée de Ligue 1 (21h). « Sincèrement, j'étais dans l'entre-deux. Je l'ai toujours dit. Ça ne me posait aucun problème de rester, surtout dans un club comme Monaco qui joue toujours le top. J'avais des attentes personnelles, j'ai des objectifs aussi. Peut-être qu'un départ n'aurait pas été la meilleure chose à faire. Je suis très, très, très content d'être resté et d'avoir ce statut dans cette équipe », a déclaré le milieu international tricolore en conférence de presse.

LOSC : Fonseca a besoin de Yazici

Sollicité par le FC Nantes cet été, Yusuf Yazici est finalement resté au LOSC et ne doit pas le regretter. Surtout après la victoire des Dogues contre Ljubjana (2-0) en Ligue Europa Conférence. Entré à droite en début de seconde période à la place du Kosovar Edon Zhegrova, qui ne débordait pas d’envie dans ses appels, le Turc a amené un peu de vie. Et il a fait le break tout seul, d’un geste de classe en fin de match. Avec huit réalisations, le Turc est devenu le meilleur buteur de l’histoire du LOSC en Coupe d’Europe (si on excepte la Coupe Intertoto), devant Pierre-Alain Frau (7). Déjà buteur sur coup franc contre Montpellier (1-0), l’attaquant a surtout confirmé qu’il n’était pas revenu à Lille pour jouer les seconds rôles. « Yusuf était très bien, comme lors des autres matches où on a fait appel à lui, sourit Paulo Fonseca. Il travaille très bien, je suis très content de son apport défensif aussi. C’est pourquoi il joue de plus en plus. Il peut jouer dans toutes les positions de l’attaque, c’est précieux. En ce moment, nous avons besoin de lui à droite. C’est un joueur différent d’Ounas et d’Edon (Zhegrova) et il fait du bien. »

FC Nantes : pas d'appel des sanctions... pour l'instant

Réunie hier soir, la Commission de Discipline de la LFP a sanctionné le FC Nantes de la fermeture de la tribune Loire Proginov pour un match ferme, assorti d'un match avec sursis. Cette décision sanctionne l’agression d’un supporter marseillais en avant match (1-1). La sanction prenant effet mardi 26 septembre à minuit, la tribune Loire sera donc fermée à l'occasion du match FC Nantes - Montpellier HSC, le 22 octobre prochain. Dans un communiqué pondu ce matin, on apprend que le club attend les motivations de la décision avant de se prononcer sur un éventuel appel et étudie actuellement toutes les solutions pour appréhender la gestion des abonnés de la tribune Loire.

📄 Communiqué du Club.



Réunie hier soir, la Commission de Discipline de la LFP a sanctionné le Club de la fermeture de la tribune Loire Proginov pour un match ferme, assorti d'un match avec sursis. — FC Nantes (@FCNantes) September 21, 2023

