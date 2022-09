OGC Nice : Jean-Clair Todibo est entré dans l'histoire de la Ligue 1

Zapping But! Football Club Diego Maradona : les meilleures punchlines d'El Pibe de Oro

Jean-Clair Todibo, le défenseur de l'OGC Nice, se souviendra sans doute longtemps de cette 8e journée de Ligue 1 face au SCO d'Angers. Et pour cause. Dès le coup d'envoi, l'attaquant d'Angers Abdallah Sima, qui allait entrer dans la surface, était fauché par Todibo après...5 secondes de jeu. Carton rouge !

Nul doute que cette rapidité à quitter le terrain restera longtemps dans les annales du football français. Quant à l'OGC Nice, la formation de Lucien Favre s'est finalement inclinée 1-0. Foutue journée pour Todibo qui a depuis commenté la décision arbitrale. "Un choix arbitraire qui me choque et qui condamne mon équipe à commencer le match avec un gros désavantage. Les décisions des arbitres en ce début de saison sont très discutables, voire même scandaleuses et j'espère que la LFP fera quelque chose pour y remédier."