OGC Nice : le club communique après les incidents et charge Cologne

Zapping But! Football Club L'Instant Mercato : la Premier League et la Série A s'enflamment, la L1 impactée ?

De violents incidents ont émaillé l'avant-match entre Nice et Cologne, ce jeudi. Dans un communiqué publié ce jeudi soir après le match nul face à Cologne (1-1), le club azuréen «condamne avec la plus grande fermeté les incidents qui ont émaillé l’avant-match, débutés par des dégradations en ville puis par le passage en force aux contrôles d’accès du stade côté allemand et poursuivi par l’intrusion en tribune présidentielle de dizaines d’hooligans venus du secteur réservé aux supporters de Cologne. »

Le Gym « abasourdi »

Et au Gym d'ajouter... « Abasourdi par ce déferlement de violence, alors qu’il avait tout mis en œuvre pour accueillir dans les meilleures conditions les fans du FC Cologne, l’OGC Nice exprime sa désolation pour le public niçois, témoin et victime de ces incidents ou contraint de patienter près de 45 minutes avant d’être autorisé à pénétrer dans son stade avant le coup d’envoi. La direction de l’OGC Nice entend que toute la lumière soit faite sur les conditions qui ont rendu possibles cette succession d’événements qui abiment l’esprit de fête populaire que doit véhiculer le football, afin que les mesures nécessaires soient prises pour encadrer ses prochaines rencontres européennes.»