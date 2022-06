OGC Nice : le Gym de Favre veut réduire l’OM et l'AS Monaco en miettes

Zapping But! Football Club LOSC, OL, Monaco, OM : Top 10 des ventes de L1 vers la Premier League

Le directeur des Sports d’Ineos, compagnie actionnaire majoritaire de l’OGC Nice, s’est exprimé devant les joueurs et le staff ce mardi matin. Selon les informations de Fabrice Hawkins, journaliste à France Info, Dave Brailsford aurait laissé transparaître une ambition nouvelle et des objectifs sur le moyen terme à son équipe.

Le premier objectif de l’OGC Nice est de s’imposer comme le plus gros club méditerranéen de Ligue 1. Le titre n’est pas prestigieux mais il ne s’agit pas d’une mince affaire puisque la volonté est de surpasser l’OM et l’AS Monaco.

Des paroles ambitieuses… et des investissements ?

En 2021, Marseille et Monaco disposaient respectivement de 250 et 215 millions d’euros de budget faisant d’eux les 2 et 3ème plus gros budgets de Ligue 1. Nice n’avait que 90 millions à disposition soit moins que les Girondins de Bordeaux mais Brailsford a également annoncé vouloir faire partie des clubs les plus modernes d’Europe.

Ces nouvelles ambitions concernant le sportif et les infrastructures montrent-elles le signe que INEOS est prêt à injecter des fonds pour l’OGC Nice et faire franchir un cap aux Aiglons ?

🔴⚫️ Le directeur des sports d’ Ineos Dave Brailsford a eu un discours très ambitieux, ce matin, devant les joueurs.

Les dirigeants du club veulent que dans quelques années, Nice soit le meilleur club de la Méditerranée (OM, Monaco..) et l’un des clubs les plus modernes du monde — Fabrice Hawkins (@FabriceHawkins) June 27, 2022

Pour résumer L'OGC Nice repart sur un cycle neuf avec de nouvelles ambitions pour le groupe Ineos (actionnaire majoritaire) qui veut voir le Gym dominer la Méditerranée, c'est-à-dire surpasser l'OM et l'AS Monaco en Ligue dans quelques années. Dave Brailsford veut également faire du Gym un des clubs les plus modernes d'Europe.

Yann Noailles

Rédacteur

