OGC Nice, ASSE : le Gym imite les Verts, un 3e club sous contraintes après l'OM et Bordeaux !

Zapping But! Football Club Top 20 : joueurs en fin de contrat

En ce jeudi 25 novembre, trois clubs de Ligue 1 passaient devant la DNCG. Comme l'ASSE, l'OGC Nice est passé sans aucune mesure restrictive. Il n'en est pas de même du SCO Angers, déjà passé difficilement l'été dernier et qui, comme Bordeaux et l'OM, a franchi le cap avec un « encadrement de la masse salariale et des indemnités de mutations ».