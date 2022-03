OGC Nice : le patron des Aiglons en course pour racheter Chelsea !

Zapping But! Football Club Ligue 1 : top 10 du bilan financier des clubs

Roman Abramovich ayant annoncé la mise en vente hier du club de Chelsea alors que la crise s'est intensifiée entre l'Ukraine et la Russie, l'avenir des Blues est plus qu'incertain. Hier, en conférence de presse, Thomas Tuchel a reconnu être affecté par la situation.

« C'est un peu trop tôt pour parler, car je ne peux penser qu'à Chelsea avec Roman Abramovich. Donc c'est très dur pour moi. C'est dur d'imaginer que cela va s'arrêter. C'est un énorme changement bien sûr. Nous n'en avons pas parlé avant le match de Luton, nous l'avons accepté. Les joueurs ont des connexions Internet, ils regardent la télévision, donc bien sûr ils savaient, ils reçoivent des messages », a fait savoir l'Allemand.

Pour remplacer l'oligarque russe, le Daily Mail et le Sun avancent le même nom : celui de Jim Ratcliffe, patron d'Ineos et plus grosse fortune d'Angleterre. A la tête de l'OGC Nice, le milliardaire serait très intéressé pour racheter le club champion d'Europe. Si Ratcliffe pourrait soumettre une offre rapide, deux autres groupes d'investisseurs sont également sur les rangs pour récupérer le club londonien. Affaire à suivre.