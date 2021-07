OGC Nice – Mercato : Galtier prêt à zapper Kluivert pour une piste de l'OM, de l'OL et du LOSC ?

Zapping But! Football Club Top 10 : les meilleurs buteurs de la décennie

Désireux de frapper un gros coup sur le Mercato, l'OGC Nice envisageait d'offrir Justin Kluivert (AS Rome, 22 ans) à Christophe Galtier mais le dossier paraît aujourd'hui très difficile. Comme révélé par Sky Italia, le Néerlandais n'est pas très chaud à l'idée de signer en France.

D'après l'insider YohZe, le Gym n'aurait toutefois pas renoncé à l'idée d'attirer l'ancien espoir de l'Ajax Amsterdam mais une deuxième grosse piste offensive est creusée avec le Marseillais Jérémie Boga (Sassuolo, 24 ans), également dans le viseur de l'OM, de l'OL, du LOSC. D'après Le 10 Sport, l'Atalanta Bergame a également relancé le dossier.

Des négociations sont en cours avec les deux joueurs et le Gym « voudrait faire au moins un des deux ». A un an de la fin d'un contrat qu'il ne souhaite pas prolonger à Sassuolo, Boga paraît la piste la plus accessible des deux...

Jeremy Boga et Justin Kluivert tout ce petit beau monde est actuellement en négociation avec les dirigeants Niçois.

Nice voudrait faire au moins un des deux. pic.twitter.com/2gxKNeGFiL — Yo.Z (@YohZe) July 9, 2021