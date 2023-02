OGC Nice - Mercato : la pépite Bouanani justifie son choix d'avoir quitté le LOSC pour le Gym

Zapping But! Football Club Top 10 : les meilleurs buteurs de la décennie

En fin de contrat aspirant au LOSC l'été dernier, Badredine Bouanani (18 ans) a fait le choix de l'OGC Nice l'été dernier. Dans le dernier numéro de Onze Mondial, en kiosques depuis ce jeudi et disponible sur leur shop, l'attaquant a justifié ce choix qui a fait tousser chez les Dogues.

« Évidemment, ça a été dur de quitter Lille après douze ans au club. Ça a été mon premier départ de la ville, ça n’a pas été facile, mais je me suis bien adapté. Surtout que mes parents sont toujours proches de moi (…) Quand le projet sportif de Nice a été mis sur la table, j’ai bien réfléchi avec mon entourage. Et on a vu que tout était parfait pour réussir ici : le stade, les infrastructures, les supporters et les dirigeants. Le grand projet d’INEOS est très attractif. Il m’a forcément donné envie. Le sportif a été déterminant dans mon choix. À Nice, tout est réuni pour être au top ».

Un choix d'ores et déjà payant pour Bouanani, déjà apparu à quatre reprises toutes compétitions confondues et auteur de deux passes décisives avec les Aiglons.