OGC Nice – Mercato : Mattia Viti veut marcher sur les traces de Balotelli

Cet été, Aaron Ramsey, Kasper Schmeichel, Rares Ilie, Mattia Viti et Alexis Beka Beka sont tous arrivés à l'OGC Nice. Des recrues que les Aiglons ont présenté ce vendredi. Après Rares Ilie, Mattia Viti s'est confié. « Je remercie le staff, le coach et le président de m'avoir donné cette opportunité, a confié Viti. Je ne pouvais pas dire non à un club comme Nice. Je ne peux qu'apprendre aux côtés d'un joueur comme Dante. En plus, il parle italien. C'est une chance pour moi. Mario Balotelli a joué ici, je sais qu'il a laissé un très bon souvenir. J'espère que ce sera aussi mon cas.»

Et au défenseur d'expliquer... « Je suis un joueur qui aime anticiper les actions, je vais pouvoir travailler avec un coach qui va beaucoup de faire progresser. » Lucien Favre a alors glissé : « Il est encore jeune, il a beaucoup à apprendre mais il le sait, il est prêt à travailler. »