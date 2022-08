OGC Nice – Mercato : ses ambitions, le rôle de Favre... Beka Beka en dit plus

Zapping But! Football Club TOP 10 des meilleurs buteurs de Ligue 1 Uber Eats

Cet été, Aaron Ramsey, Kasper Schmeichel, Rares Ilie, Mattia Viti et Alexis Beka Beka sont tous arrivés à l'OGC Nice. Des recrues que les Aiglons ont présenté ce vendredi. Après Rares Ilie et Mattia Viti, Alexis Beka Beka s'est confié. « J'ai déjà été sollicité par Nice par le passé mais cette fois j'ai vraiment senti que le coach me voulait, a expliqué l'ancien caennais. On a eu un bon échange sur le foot, sur ses attentes. Il m'a demandé où je me sentais le plus à l'aise, je lui ai dit que c'était en numéro 6. Nice est ambitieux, son propriétaire aussi, et le coach est réputé. C'est une belle opportunité pour m'épanouir. J'ai beaucoup appris en Russie, c'était une belle expérience. J'ai beaucoup grandi.»

Lucien Favre a alors glissé : « Alexis peut jouer à plusieurs endroits dans le milieu, selon le système. Il est jeune. On veut être dans les trois premiers chaque année et on a pris de jeunes joueurs qui ont le talent pour remplir nos ambitions. »