OGC Nice – Mercato : son arrivée, ses premières impressions, ses objectifs... Aaron Ramsey très enthousiaste

Zapping But! Football Club Les 10 rencontres immanquables de Ligue 1 Uber Eats 2022/23

Cet été, Aaron Ramsey, Kasper Schmeichel, Rares Ilie, Mattia Viti et Alexis Beka Beka sont tous arrivés à l'OGC Nice. Des recrues que les Aiglons ont présenté ce vendredi. Après Rares Ilie, Mattia Viti et Alexis Beka Beka, Aaron Ramsey s'est confié.

« Quand Nice m'a fait part de son intérêt, j'ai voulu venir, c'est une équipe jeune, pleine de talent, avec aussi des joueurs expérimentés, a confié le Gallois. Je me sens bien, je me suis bien entraîné, avec un super staff. C'est bon d'être ici ! J'étais resté 11 ans à Arsenal, je suis sorti de ma zone de confort, j'ai très envie de démarrer et d'aider Nice à atteindre ses objectifs. C'est une année de Coupe du monde mais pour l'instant, je suis focus sur mes débuts ici.»

Lucien Favre a alors glissé : « Arsène Wenger va venir nous voir, il connait très bien Aaron. Contre l'Ukraine, il a été très bon. Il sent le football. Il est juste, très intelligent. On espère beaucoup de lui. Il est toujours optimiste, il est dans l'échange, c'est très positif. Je pense que ça va très bien aller. Il devrait être un leader, comme Dante et Schmeichel.»