OGC Nice - PSG (0-3) : les 3 enseignements de la balade parisienne

L’hécatombe se poursuit... mais profite au PSG !

Thomas Tuchel a fait la grimace dès la 21e minute quand Idrissa Gueye s’est blessé au pied. Ce coup du sort a finalement été profitable au PSG puisque l’entrée d’Ander Herrera lui a permis de passer d’un 4-4-2 à plat à un 4-3-3 plus homogène. Ce changement a eu un effet positif sur le PSG, puisque l’Espagnol a stabilisé l’entrejeu parisien grâce notamment à sa fluidité.

L'accolade entre Tuchel et Mbappé Très souvent montré du doigt la saison dernière pour ne pas savoir comment gérer les sorties de Kylian Mbappé en cours de match, Thomas Tuchel a fait taire les polémiques ce dimanche à Nice. Après avoir remplacé le champion du monde par Pablo Sarabia (78e), l'entraîneur du PSG s'est rapproché de lui à sa sortie avec un large sourire. Les deux hommes peuvent savourer : le PSG semble enfin lancé cette saison.

Un Mbappé, deux buts !

De retour au jeu suite à la quarantaine liée au Covid-19, Kylian Mbappé a été étincelant. Dans tous les bons coups, le champion du monde a mis au supplice la défense niçoise sur chacune de ses accélérations. Il a ainsi transformé en force un penalty (38e, très limite), avant qu’un de ses raids profite à un Angel Di Maria opportuniste juste avant la pause (45e). Mbappé, impliqué sur les deux premiers buts, n’a pas faibli en seconde période. L’homme du match, assurément.

Depuis qu’Herrera a remplacé Gueye, Paris est beaucoup plus séduisant. Mais est-ce qu’on s’en étonne vraiment ? — Alex Jaquin (@AlexJaquin) September 20, 2020

Le meilleur PSG depuis le début de saison

De manière plus générale, le PSG a affiché son visage le plus consistant depuis l’ouverture de la saison. Derrière, malgré quelques arrêts effectués par l'excellent Keylor Navas, la défense articulée autour de Marquinhos (auteur du 3e but) et de Presnel Kimpembe s'est montrée solide. Les flèches Hassane Kamara et Youcef Atal, sorti écœuré par Mbappé, ont déçu malgré quelques raids. À noter la nouvelle bonne prestation d’Alessandro Florenzi dans le couloir droit.