OGC Nice, RC Lens : Haise a donné sa réponse au Gym, un nouveau grand nom évoqué !

S'il fut un temps envisagé que Didier Digard poursuive l'aventure sur le banc de l'OGC Nice à l'issue de la saison, ce n'est désormais plus l'option n°1 privilégiée par Ineos et le board du Gym. La belle dynamique du nouveau coach brisée et l'élimination européenne face à Bâle faisant tâche, la direction niçoise vise désormais un coach plus expérimenté.

Haise pas tenté par les Aiglons

Depuis de longues semaines, plusieurs noms circulent pour le poste : Thiago Motta, Graham Potter... D'après Le 10 Sport, les dirigeants azuréens ont eu deux autres idées en Ligue 1 : Régis Le Bris (FC Lorient) et Franck Haise (RC Lens). Deux dossiers qui ne se feront pas. Concernant l'actuel coach des Merlus, il a été jugé encore « trop inexpérimenté pour pouvoir relever le défi niçois ». Quant à l'idée Haise, poussée par Florent Ghisolfi, elle n'aboutira pas non plus, le manager des Sang et Or ne voulant pas quitter Lens avant de disputer l'Europe.

La piste De Zerbi relancée

Toujours selon le site internet, un grand nom étranger pourrait néanmoins débarquer : Robert De Zerbi. Une piste déjà envisagée l'été dernier par Julien Fournier (avant sa mise à l'écart) et qui avait aussi circulé à l'OL. Du côté d'Ineos, on attend cependant d'en savoir plus sur l'éventuel rachat ou non de Manchester United avant d'avancer ses pions sur ce type de profil plus clinquant.

