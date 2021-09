OGC Nice, RC Lens, LOSC : Thierry Henry demande aux supporters d'arrêter de nuire à la L1

Zapping But! Football Club Top 10 : les footballeurs les plus suivis sur les réseaux sociaux

Consultant phare d'Amazon Prime, Thierry Henry a déjà trouvé son rythme de croisière. Apprécié pour sa spontanéité et ses gimmics, l'ancien buteur de l'équipe de France ne se prive pas pour apporter des avis tranchés. Sur la question des supporters, après les incidents de Montpellier – OM, de Nice – OM, de Lens – Lille et avant même ceux d'hier soir sur Angers - OM, « Titi » ne se cachait pas non plus.

Henry est lassé de s'expliquer avec les Anglais

En plus de parler de situations « regrettables, dommageables, honteuses », Thierry Henry estime que ces histoires qui s'enchaînent sont une très mauvaise publicité pour le football français : « Il y a des gens qui sont en train de travailler pour redorer le blason du football français à l’étranger. Là, ça fait trois fois. Je comprends qu’il y ait de la surexcitation dans le contexte du Covid mais ce qu'on a vu à Lens, c’est dommageable. En Angleterre, où je vis, je dois expliquer le pourquoi du comment. Les gens me parlent plus de ce qu’il s’est passé sur les trois matchs que de ce qu’on aime voir, le jeu, des buts ».

Des propos plein de bons sens qui ne calment pourtant pas les excités des tribunes. Il n'y a qu'à voir les provocations des Niçois, dimanche, en marge du derby face à Monaco pour se rendre compte que les supporters sont encore loin de faire leur introspection.