OL : après l’OM, Garcia veut rester « pour toujours » à Lyon

Chaque déclaration de Rudi Garcia continue d’être scrutée du côté des supporters de l’OM. Ces derniers n’ont toujours pas digéré sa signature à l’OL en début de saison alors qu’il avait passé une bonne partie de son séjour marseillais à taper sur le rival lyonnais.

Du temps où il officiait sur le banc de l’OM, ce même Garcia voulait d’ailleurs jurer fidélité à Marseille, où il se sentait comme un poisson dans l’eau. C’est aujourd’hui le cas à Lyon, où il rêve désormais de finir sa carrière auprès de son nouveau modèle Jean-Michel Aulas.

Garcia est fan d’Aulas, du club et de la ville

« Le président Aulas est un visionnaire, il a compris avant les autres l’importance des infrastructures, assure Garcia. Ici, il y a un plan de relance sérieux et à moyen terme. C’était facile de dire oui, même si mes anciens supporters de l’OM l’ont mal pris, révèle l’ancien coach du LOSC dans le Corriere dello Sport. Qu’est-ce que je vais faire après mon passage à l’OL ? Si ça tenait qu’à moi, je resterais ici pour toujours. La ville est belle, le club me plaît. Après, s’ils me demandent de partir, on verra. »