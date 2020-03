OL – ASSE (2-0) : le derby aurait donné des idées à Claude Puel 

true

L’ASSE saura jeudi si sa saison peut être sauvée. Ou pas. opposés au Stade Rennais, les Verts traversent une crise sans précédent et ne sont pas donnés favoris en demi-finale de la Coupe de France (21h). Néanmoins, l’adrénaline de la compétition et le peuple vert pourraient agir comme un électrochoc dans l’esprit de certains.

Pour ce faire, Claude Puel pourrait revoir ses plans exposés dimanche lors du derby perdu au Groupama Stadium contre l’OL (0-2). Son 4-4-2 aligné face aux Gones pourrait ainsi se transformer en un 4-3-3 plus équilibré lors de la seconde période avec Yann M’vila en sentinelle, Yohan Cabaye et Miguel Trauco jouant un cran plus haut.

Un 4-3-3 privilégié avec le retour de Camara ?

« Mahdi Camara revenant de suspension demain soir, cela pourrait donner des idées au technicien », glisse L’Équipe dans son édition du jour. Dans cette configuration, l’entrée de Charles Abi avait donné plus de profondeur au jeu des Verts. Le jeune attaquant des Verts pourrait être titulaire avec Denis Bouanga et Franck Honorat sur les ailes. En défense, hormis la charnière Fofana – Saliba, Mathieu Debuchy et Timothée Kolodziejczak pourraient aussi être reconduits devant le SRFC.