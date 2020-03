OL – ASSE (2-0) : le vestiaire des Verts est soudé après le derby

true

L’ASSE n’a pas préparé sa demi-finale de Coupe de France de la meilleure des manières. En s’inclinant dimanche contre l’OL au Groupama Stadium (0-2), les Verts pointent encore à deux petites longueurs de la zone rouge et s’apprêtent à vivre des semaines décisives pour son avenir en Ligue 1. Le vestiaire est-il touché par cette nouvelle désillusion ?

« On est soudés, il faut aller chercher des résultats »

Interrogé après la rencontre, Loïs Diony affirme que l’état d’esprit est toujours à l’unité en interne. « Il y a encore des matches très importants que ce soit en Ligue 1 ou en Coupe de France dès jeudi. Mais on est soudés et maintenant, il faut aller chercher des résultats, a assuré l’attaquant de l’ASSE à L’Équipe. Je ne sais pas ce qu’il nous manque, on essaye pourtant de tout faire comme le staff et le coach nous demandent. Après, ça se joue à des petits détails mais on va tout faire pour changer la zone. »

Dimanche, trois jours après la réception du Stade Rennais en Coupe de France, l’ASSE accueille les Girondins de Bordeaux pour le compte de la 28e journée de L1 (15h). Une victoire semble impérative dans la course au maintien. En attendant, la semaine d’entraînement sera marquée par un huis-clos total en raison du coronavirus.