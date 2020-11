OL - ASSE (2-1) : Aulas ne rate pas l’occasion de jubiler à la face des Verts

L’ASSE peut nourrir d’énormes regrets. Auteurs d’un match cohérent du début à la fin, les Verts se sont inclinés hier contre l’OL en raison du coaching gagnant de Rudi Garcia (1-2). Les Gones ont en effet su inverser la tendance après la pause avec un doublé de Tino Kadewere pour venir cueillir une équipe en mal de confiance, à l’image du penalty raté par Denis Bouanga en fin de match.

« Belle dynamique du haut niveau »

Si cette action est litigieuse aux yeux de Pierre Ménès, Jean-Michel Aulas ne s’est attardé sur aucune polémique et a préféré savourer la victoire au mental de son équipe, chose pas si habituelle après un début de saison compliqué des Lyonnais. « Merci et Bravo à toute l’équipe Rudi Juni et quel bonheur pour tous les supporters qui ce soir sont heureux et je le suis donc aussi ! Beau résultat, bravo à tout le groupe, très bon coaching de l’entraîneur belle dynamique du haut niveau inspirée par Juni merci et Bravo allez L’OL », a ainsi tweeté JMA tard hier soir. Du côté de l’ASSE, c’est la soupe à la grimace qui doit forcément primer.