OL - ASSE (2-1) : la surprenante réaction du peuple vert au raté de Bouanga

L’ASSE se rappellera longtemps de ce 8 novembre 2020. Bien en place face à l’OL, les hommes de Claude Puel ont fini par craquer face à l’OL, porté par l’entrée fracassante de Tino Kadewere (2-1). L’attaquant des Gones, lancé en lieu et place du placide Moussa Dembélé a été un coup de génie signé par Rudi Garcia.

Du côté de l’ASSE, les Verts n’auront pas grand-chose à se reprocher mais ont la douleur d’encaisser une sixième défaite de rang. Cela commence à faire beaucoup et, forcément, les coupables sont pointés du doigt aujourd’hui. Denis Bouanga en fait malheureusement partie. Malgré son match plein et son envie débordante, le milieu offensif stéphanois restera celui qui a raté le penalty égalisateur de la 88e minute... en expédiant sa tentative à côtés des buts d’Anthony Lopes.

Le Peuple Vert demande la victoire dans un #Derby et à défaut, de respecter le maillot par un engagement total et le don de soi. Sois fier de toi Denis et relève la tête. https://t.co/DhKVRJT5rb — Peuple-Vert.fr © (@peuplevert) November 9, 2020

« Personne n’en voudra à Bouanga. PERSONNE »

Après la rencontre, Bouanga a posté un tweet dans lequel il fait ressortir son désarroi. Heureusement pour lui, les supporters des Verts lui ont apporté leur soutien. « Le Peuple Vert demande la victoire dans un derby et à défaut, de respecter le maillot par un engagement total et le don de soi. Sois fier de toi Denis et relève la tête, a posté le site Peuple Vert. C’est très très dur pour nos Verts. L’état d’esprit était là, les attitudes remarquables. Personne n’en voudra à Bouanga. PER-SONNE. Il a pris ses responsabilités ! Les Verts, vous avez fait honneur à nos couleurs. Les victoires vont revenir rapidement ! »

C'est très très dur pour nos Verts. L'état d'esprit était là, les attitudes remarquables. Personne n'en voudra à @BouangaDenis, PER-SONNE ! Il a pris ses responsabilités ! 👏 les Verts, vous avez fait honneur à nos couleurs. Les victoires vont revenir rapidement ! #OLASSE #Derby — Peuple-Vert.fr © (@peuplevert) November 8, 2020

La culture d l'instant ne l'emporte pas

Plus neutre que le site pro stéphanois, Mohamed Toubache-Ter n’a pas non plus manqué de soutenir Bouanga, confirmant qu’il était soutenu par une large majorité de supporters des Verts. « D’un œil extérieur, je lis les commentaires concernant Bouanga... Il y a une minorité qui est dans la culture de l’instant puis il y a cette grande majorité de « communauté stéphanoise » qui fait bloc avec son attaquant... Rien que pour ça, chapeau », a applaudi l'insider.