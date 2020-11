OL - ASSE (2-1) : le derby a pleinement relancé le dossier Ruffier !

L’ASSE se rappellera longtemps de ce 8 novembre 2020. Bien en place face à l’OL, les hommes de Claude Puel ont fini par craquer face à l’OL, porté par l’entrée fracassante de Tino Kadewere (2-1). L’attaquant des Gones, lancé en lieu et place du placide Moussa Dembélé a été un coup de génie signé par Rudi Garcia.

Du côté de l’ASSE, les Verts n’auront pas grand-chose à se reprocher mais ont la douleur d’encaisser une sixième défaite de rang. Cela commence à faire beaucoup et cela rouvre le débat sur la titularisation de Jessy Moulin. Jérôme Alonzo est le premier à s’engouffrer dans la brèche et semble plaider pour un retour de Stéphane Ruffier aux affaires !

« Le problème du gardien de l'ASSE, un vrai dossier »

« Le niveau de Jessy Moulin est celui d'un gardien de milieu de tableau de L1 voire d'une très bonne doublure, affirme l’ancien gardien de l’OM sur La Chaîne L’Équipe. On se prive de Stéphane Ruffier qui est passé un peu à côté un mois ou trois matches, il a payé un lourd tribut par rapport aux dix ans qu'il a faits avant. Quand tu te sépares d'un joueur qui t'a fait gagner tellement de points et qui avait un tel poids sur le terrain quand il jouait, l'héritage n'est pas facile. Moulin, match après match, est-ce que que ce n'est pas en train de le rattraper ? Je me mets souvent à sa place, ce qu'il est en train de vivre, c'est vraiment chaud ! C'est la victime d'un truc qu'il n'a pas demandé ? Ce soir, je l'ai trouvé fautif sur le but, moyen au pied. Il n'a pas fait un grand derby. Le problème du gardien de Saint-Etienne, j'espère vraiment que ça ne va pas leur pourrir la saison car c'est un vrai dossier. »