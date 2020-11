OL - ASSE (2-1) : Memphis Depay a rectifié le tir après le derby

Memphis Depay a retrouvé de son allant. Titulaire avec les Pays-Bas mercredi contre l’Espagne (1-1), le milieu offensif de l’OL avait été transparent à gauche au point d’hériter de la note médiocre de 4/10 dans L’Équipe.

Aligné hier contre la Bosnie-Herzégovine, Depay a rectifié le tir de celle manière en inscrivant le troisième but des Oranje (3-1). « Le capitaine de l'OL, intenable sur le côté gauche du trident offensif, a inscrit le 3e but néerlandais sur une nouvelle offrande de Dumfries (55e, 3-0), déjà auteur d'une passe décisive sur le premier but », a analysé le site Olympique et Lyonnais.

Dimanche, l’OL se déplace à Angers pour le compte de la 11e journée de L1 (17h).