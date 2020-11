OL - ASSE (2-1) : Pierre Ménès est écœuré pour les Verts

Verts de rage. Le raccourci est simpliste mais bien significatif de l’émotion qui doit animer les supporters de l’ASSE au lendemain de la défaite de leur équipe favorite face à l’OL dans un derby qui les aura tenu en haleine plus de 90 minutes durant (1-2). La clé de cette rencontre aura été le coaching gagnant de Rudi Garcia, décisif dans ses choix en seconde période alors que les hommes de Claude Puel étaient bien en place. Pierre Ménès a observé de loin cette intervention capitale pour les Gones.

« Les Stéphanois doivent l’avoir très mauvaise »

« On a eu droit à un derby très étrange. L’OL a été à la ramasse pendant une heure, avec une qualité technique et un niveau d’engagement indignes d’un derby et des choix de Garcia assez bizarres, comme de se passer d’un Mendes pourtant très en forme, relate-t-il sur son blog. Et puis, il y a eu un triple coaching du technicien lyonnais qui a fait entrer Paqueta, Mendes et Kadewere et cela a tout changé. »

Le coup de génie de Garcia n’est pas le seul à trouver grâce aux yeux de Ménès : la prestation d’ensemble solide des Verts l’a aussi scotché. « Les hommes de Puel peuvent s’estimer frustrés car, même si c’est leur sixième défaite consécutive, c’était sans doute leur meilleur match depuis leur bon début de saison. Je pense aux Stéphanois qui doivent l’avoir, à juste titre, très mauvaise après cette défaite, a-t-il poursuivi. Côté lyonnais, il faut maintenant que Garcia arrête ses tripatouillages. L’OL ne joue qu’une fois par semaine, il n’a pas à tout changer d’un match à l’autre. Certains doivent jouer en ce moment, je pense à Mendes, à Kadewere ou à Paqueta, qui a fait une très belle entrée. »