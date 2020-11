OL - ASSE (2-1) : Pierre Ménès met le doigt sur une polémique qui entache le derby

L’ASSE peut avoir des regrets. Auteurs d’un match cohérent du début à la fin, les Verts se sont inclinés hier contre l’OL en raison du coaching gagnant de Rudi Garcia (1-2). Les Gones ont en effet su inverser la tendance après la pause pour venir cueillir une équipe en mal de confiance, à l’image du penalty raté par Denis Bouanga en fin de match.

Pierre Ménès ne fait pas de ce fait de jeu un cas isolé. Au contraire, le consultant de Canal+ axe une grande partie de son analyse sur cet exemple précis, comme pout mieux souligner les différences de traitement d’un match à l’autre.

Le penalty de Bouanga gêne un peu Ménès

« Ce penalty accordé sur une action me gêne un peu. En fait, dans ce match, on a vu tout ce qu’on reproche à la VAR, a-t-il commenté sur son blog. Le but refusé à Dembélé pour un hors-jeu du bras, qui ressemble au but refusé à Leeds dont on a parlé au CFC, puis ce péno concédé par Lucas, avec un ballon qui ricoche sur sa jambe avant de toucher son bras. Les Rennais ont crié au scandale pour la même action à Chelsea et toujours pour la même action, Monsieur Batta n’a pas accordé de penalty au LOSC lors de Brest-Lille. Et c’est cela le plus gênant : que dans la même journée, deux arbitres n’aient pas la même interprétation d’une action identique. On me dit que les arbitres sont des humains, mais ils ont aussi des consignes et cela ne peut pas changer du tout au tout d’un match à l’autre. »