OL – ASSE : à quelle heure et sur quelle chaîne voir le match ?

Huit mois après leur dernier affrontement au Groupama Stadium, l'OL et l'ASSE se retrouvent ce dimanche soir (21 heures) à Décines pour le derby rhônalpin 121e du nom. On ne peut pas franchement dire que les Gones comme les Verts sont dans la même dynamique.

Une affiche déséquilibrée ...

D'un côté, un OL sixième de Ligue 1, à la relance depuis trois matches et conforté par son bon match nul à 10 contre 11 à Lille (1-1). De l'autre, une ASSE, treizième mais qui ne répond plus depuis cinq matches (et autant de défaites). Mais on le sait, les derbys sont des matches à part qui réservent parfois de grosses surprises.

... Seulement sur Téléfoot

Ce choc de la 10e journée a été choisi par le nouveau diffuseur Téléfoot comme l'une des dix grosses affiches de la saison. C'est donc sur la chaîne propriété de Mediapro (et nulle part ailleurs) que sera diffusé ce match ce dimanche soir (21h).