OL, ASSE : Bourg-Péronnas met la main sur un agent influent dans la région

A l'instar de ce qui se passe au FC Nantes avec Mogi Bayat, les clubs mettent de plus en plus souvent leurs réseaux entre les mains d'un agent de joueurs. C'est également ce qui se passe à plus bas niveau où le club de National 1 du FC Bourg-en-Bresse-Péronnas 01 a décidé de confié un rôle à l'agent David Venditelli. Selon Le Progrès, l'intéressé sera chargé d'amener le club dans une autre dimension et d'attirer de nouveaux actionnaires.

L'agent de Lacazette dans un rôle de conseil

Pas forcément très connu du grand public, le patron de la société Score Agencies est un représentant de joueurs d'influence dans la région Rhône-Alpes. Originaire de Lyon, ex-agent d'Eric Abidal ou encore Loïc Perrin et Kurt Zouma, David Venditelli gère, entre autres, les intérêts d'Alexandre Lacazette.

Dans les colonnes du Progrès, Patrick Martellucci, le président du club burgien, a précisé les motivations de la venue de Venditelli dans son cercle rapproché : « Il est là parce qu'on a besoin de conseils, d'un œil extérieur et qu'au-delà de son rôle d'agent, il est conseiller. C'est dans ce rôle qu'il a été présenté au groupe », a-t-il glissé. Après s'être entretenu avec l'entraîneur Karim Mokeddem, David Venditelli a été présenté aux joueurs du FBBP01 ce mercredi.