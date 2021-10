OL, ASSE, FC Nantes, OM, PSG : la révolution impulsée par Aulas prend de l’ampleur !

Zapping But! Football Club Top 10 : les joueurs les plus fidèles en Ligue 1

Jean-Michel Aulas peut parfois donner l’impression de trop parler. Mais, quand il le fait dans l’intérêt général, même ses plus grands détracteurs devraient admettre qu’il sait souvent faire bouger les lignes. Le dernier exemple en date est celui de la sonorisation des arbitres de Ligue 1.

Hier, L’Équipe a fait savoir que le corps arbitral dans son ensemble était favorable au port de micros pendant les matches, assurant même la LFP de son soutien dans cette ambition réformatrice. Ce qui ne veut pas dire pour autant que la mise en place de cette expérimentation sera aisée puisqu’elle requiert le feu vert de l’IFAB, en charge des lois du jeu.

Si l’instauration des micros sur les arbitres est poussée au sommet de la Ligue par Vincent Labrune himself, et donc par les officiels et JMA, RMC Sport assure que l’Union nationale des footballeurs professionnels (UNFP) s’y est montrée favorable à son tour à l'occasion d'un comité directeur qui s'est tenu le 4 octobre dernier.

🗣️ Arbitres #Ligue1



Selon un sondage du Syndicat des Arbitres du Football d'Elite, 60% des arbitres sont en faveur de leur sonorisation en Ligue 1.



Olivier Lamarre, président du SAFE et ancien arbitre, est pour une expérimentation de cette proposition. pic.twitter.com/E4DnuM6Hc1 — LPJ Ligue 1 (@LPJLigue1) October 12, 2021