OL – ASSE : Garcia sans son meilleur joueur pour le derby ?

L’OL a fait forte impression contre la Juventus Turin. En 8es de finale aller de la Ligue des champions, les Gones ont formé une équipe soudée et compacte pour dominer de pâles Turinois (1-0).

Rudi Garcia a gagné la bataille du milieu de terrain en alignant notamment Bruno Guimaraes dans l’axe pour décaler Houssem Aouar à gauche. La stratégie a fonctionné à merveille, au point qu’elle soit encore utilisée dimanche dans le derby contre l’ASSE ? Le doute est permis, en tout cas pour titularisation du milieu brésilien.

L’OL va-t-il griller Guimaraes ?

Après avoir beaucoup joué ces deux dernières années (58 matches en 2018, 43 en 2019, hors sélection olympique), la dernière recrue de l’OL a tiré la langue en seconde période mercredi et pourrait bien souffler avant les prochaines échéances. « Peut-il jouer 4 fois en 13 jours, avec le derby face à Saint-Étienne (dimanche) et la demi-finale de Coupe de France contre Paris (mercredi) ? C’est une bonne question », se pose L’Équipe dans son édition du jour. Du côté de Claude Puel, on en saura plus sur l’ASSE puisqu’il est attendu à la mi-journée en conférence de presse.