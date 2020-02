OL – ASSE : l’effet Juve a déjà électrisé le derby

true

L’OL se trouve devant un plateau très grisant. Après avoir battu la Juventus Turin (1-0), les hommes de Rudi Garcia vont affronter l’ASSE dimanche (21h) avant une double confrontation contre le PSG en Coupe de France mercredi (21h05), puis en finale de la Coupe de la Ligue (4 avril).

Quand Diony remplace Ruffier sur l’affiche 🧐 pic.twitter.com/vyObNTFXBj — Le Poulpe Vert * (@FreydierSerge) February 27, 2020

Ce programme des plus alléchants a démarré de la plus belle des manières mercredi devant le champion d’Italie. Justement, cette brillante victoire contre la Vieille Dame a donné envie aux supporters d’en voir plus contre les Verts.

OL – ASSE à guichets fermés au Groupama Stadium ?

« Le bon résultat face à la Juve ayant donné un coup de booster à la billetterie, l’OL espère faire le plein dimanche », explique Le Progrès dans son édition du jour. Le quotidien régional estime que l’OL a déjà vendu pas moins de 46 000 billets pour le derby d’après-demain soir en clôture de la 27e journée de L1 (21h).