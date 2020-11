OL – ASSE : les compos probables du derby

Avant ce 121e derby, l'OL et l'ASSE sont dans des dynamiques totalement opposées. D'un côté un Lyon qui se redresse avec deux victoires et un nul lors de ses trois derniers matches à Strasbourg, contre Monaco puis sur la pelouse de Lille. De l'autre, une équipe stéphanoise qui n'a plus gagné depuis six matches en Ligue 1 et reste même sur cinq défaites consécutives. Sur le papier, c'est donc très déséquilibré même si un derby reste un derby avec sa grosse part d'incertitude.

Du côté de Rudi Garcia, l'effectif est quasiment au complet à l'exception de Marcelo, suspendu après son carton rouge à Lille, et de Mattia De Sciglio toujours malade.

En revanche, Claude Puel compte toujours des absents d'envergure à l'ASSE. Mathieu Debuchy n'est toujours pas remis. Pas plus que Panagiotis Retsos ou Arnaud Nordin. Ryad Boudebouz est quant à lui malade et non écarté.

Lyon : Lopes – Dubois, S.Diomandé (ou Benlamri), Denayer, Cornet – Paqueta (ou B.Guimaraes), T.Mendes (ou Caqueret), Aouar – Kadewere (ou Dembélé), Depay (cap.), Toko-Ekambi.

Saint-Etienne : Moulin – Camara, Moukoudi, Kolodziejczak, Silva – Neyou, Youssouf – Aouchiche, Hamouma (cap.), Bouanga – Khazri.